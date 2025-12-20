¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¶õÌÏÍÍ¡¡µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÆÞ¤ê¤ä±«¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë±«¤ÏÃëº¢¤Ë¤Ï°ìÅÙ»ß¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Åì³¤¤ä´ØÅì¤Ç¤ÏÍ¼Êý°Ê¹ßºÆ¤Ó±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£³°½Ð»þ¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¾ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ëº¢¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¡¢¤¢¤¹¤Ï¤³¤Î±«±À¤¬Åì¤Ø¤È¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢°ìÆü±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æî¤«¤éÃÈ¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢£²£°¡îÁ°¸å¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤Èµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦Æ£¸¶ ¶×¡Ë