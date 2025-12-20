¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦ÃæÅÄÍþ»Î¤¬3°ÌÈ¯¿Ê¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¡×¥·¥Ë¥¢Àª¤ËÆùÇö¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡þÂè94²óÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ(19Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬19Æü»Ï¤Þ¤ê¡¢17ºÐ¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÃæÅÄÍþ»ÎÁª¼ê¤¬3°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Î4²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×+3²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Æ²¡¹¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤¿ÃæÅÄÁª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤Î89.91ÅÀ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±éµ»½ªÎ»¸å¡¢ÃæÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£Æü¤ÎÄ«¤ÎÎý½¬¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¥¹¥Ô¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎý½¬¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢½ÐÃÙ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¡¢´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£ÃæÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ·¤ÖÁ°ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¹ß¤ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¤ÏÍâÆü20Æü¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬2026Ç¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½1ÏÈ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡£ÃæÅÄÁª¼ê¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ç½Ð¾ì½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÁª¼ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤âµîÇ¯¤è¤ê¤¹¤´¤¯¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¹Í²ñ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÆü¥Õ¥ê¡¼¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£