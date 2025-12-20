¹Åç¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç²ÃÆþ¤ÎÃ¤¸«¹ãÇ·²ð¡Ö¥³¥¤¤ÎðêÂÌÅ·¡×½±Ì¾¤À º£µ¨¥¤¡¼¥¹¥¿¥óÅðÎÝ²¦¤¬1·³¤Ç2·åÅðÎÝÉ¬¤º
¡¡9Æü¤ÎÂè4²ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÚÅ·¤«¤é¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Ã¤¸«¹ãÇ·²ðÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬19Æü¡¢¹Åç»ÔÆî¶è¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö69¡×¤Ë·èÄê¡£3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç31ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤ÆÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¼«Ëý¤Î½ÓÂ¤òÉð´ï¤Ë³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¿·ÀïÎÏ¤Ï¡Ö³«Ëë1·³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ºÇÄã¤Ç¤â2·å¤ÏÅðÎÝ¤·¤¿¤¤¡×¤È¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÍèµ¨ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¥³¥¤¤ÎðêÂÌÅ·¡Ê¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ë½±Ì¾¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿Ã¤¸«¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÈôÌö¤ò´ü¤·¤¿¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ï5ÉÃ7¡£½ÓÂ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¤Î¤Û¤«³°Ìî¤ÏÁ´¤Æ¼é¤ì¤ë¡£µ®½Å¤Ê¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉð´ï¤Ç¤¢¤ëÂ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë´Ô¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¼è¤ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅðÎÝ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï³«Ëë1·³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ºÇÄã¤Ç¤â2·å¤ÏÅðÎÝ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï1·³¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç31ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤ÆÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£³ÚÅ·ºßÀÒ3Ç¯´Ö¤Ç¡¢1·³½Ð¾ì¤Ï24Ç¯¤Î¤ï¤º¤«2»î¹ç¤Ç3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¡Ö¹Åç¤Ç¤Ò¤È²Öºé¤«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½°Õµ¤¹þ¤ß¤â°ã¤¦¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÅðÎÝ¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°5°Ì¤Î57¤ËÄÀ¤ó¤À¡£2·åÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï±©·î¡Ê17ÅðÎÝ¡Ë¤È¾®±à¡Ê12ÅðÎÝ¡Ë¤Î2¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊä¤¦¤Ù¤¯¡¢Ã¤¸«¤Ï¥³¥¤¤ÎðêÂÌÅ·¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîÀÅª¤ÊÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î°¤¤ÊÊ¤È¤«¤òÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¿Í¤è¤ê¤âÂÎ¤¬ºÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢¸úÎ¨ÎÉ¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤«¤é¡¢°ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤ÏÁöÎÏ¤À¡£»î¹çÁ°¤ÏÁê¼êÅê¼ê¤Î¤±¤óÀ©¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯Æ°ºî¤Î±ÇÁü¡¢Êá¼ê¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°»þ´Ö¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£ÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤ÇÁöÎÝµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤¹º£¥ª¥Õ¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹¡£
¡¡¡Ö¡ÊÂ¸µ¤¬¡ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿»³ºê¡Ê¸½¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤È¼¯»ùÅç¸©±âÈþÂçÅç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤ëÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Ø¤Ï¼êÂ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÂ®¤¯¤Æ¶¯¤¤Æ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡£ÆÇ¼Ø¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥Ö¤ò´Ñ»¡¤·¤¿ºÝ¤ËÆÃÀ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤âÂÇ·â¡¢ÁöÎÝ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÏ¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯È¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆÈ¼«¤ÎÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÅÚÂæ¹½ÃÛ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö1·³¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤âÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Ì¾¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÌöÆ°¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë
¡¡¡þÃ¤¸«¡¡¹ãÇ·²ð¡Ê¤¿¤Ä¤ß¡¦¤³¤¦¤Î¤¹¤±¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë11·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£¹á½»µÖ¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£À¾Æî³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ22Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç³ÚÅ·Æþ¤ê¡£23Ç¯7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ø¾º³Ê¡¢24Ç¯¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢25Ç¯7·î¤ËºÆ¾º³Ê¡£25Ç¯¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î31ÅðÎÝ¡£1·³½Ð¾ì¤Ï24Ç¯¤Î2»î¹ç¤Î¤ß¡£1¥á¡¼¥È¥ë76¡¢67¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£