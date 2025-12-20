¹Åç¡¡ËöÊñ¾ºÂç¡Ö¤â¤¦¾¯¤·½ÀÆð¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×Àè·î¤Î¡È¤ª¤«¤ï¤ê½Î¡É¤Ç°Õ¼±²þ³×
¡¡¹Åç¤ÎËöÊñ¤¬¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢Àè·î26Æü¤Ë°ìÆü¸ÂÄê¤Î¡È¤ª¤«¤ï¤ê½Î¡É¤ÇÀ¾Éð¡¦ÃæÂ¼¤«¤é°Õ¼±²þ³×¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÇÛµåÌÌ¤Î¡Ë¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬·ë²Ì¤Ï½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£°ì¤Ä¤Ë¹Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤·¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·½ÀÆð¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£µð¿Í¡¦²¬ËÜ¡¢Á°À¾Éð¡¦ÅÏÉô¤â»²²Ã¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò´º¹Ô¡£4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î11ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ØÄÌ»»481ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ëÂçË¤¤«¤é¤Î½õ¸À¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£