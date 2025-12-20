¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡ºÍÌÚ³¤æÆ¤ÏÍèµ¨¤â²Ð¾Ã¤·Ç¤¤»¤í¡¡ÍèÇ¯1·î6Æü¡ÖÂçºå»Ô¾ÃËÉ½Ð½é¼°¡×»²²Ã
¡¡±ïµ¯¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÆ°¤Ç¡È²Ð¾Ã¤·¡É¤ÏÇ¤¤»¤í¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï19Æü¡¢ºÍÌÚ³¤æÆÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬ÍèÇ¯1·î6Æü¤ËÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÎáÏÂ8Ç¯¡¡Âçºå»Ô¾ÃËÉ½Ð½é¼°¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»²²Ã¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ö´ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ³Ø¤Îº¢¤â¿¦¶ÈÂÎ¸³¤Ç¾ÃËÉ½ð¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¾ÃËÉ»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥«¥Ã¥³¤¤¤¤»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¸³Ã´¤®¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤â¶¯¤¤¡£º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î38»î¹ç¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤ò´Þ¤à2¾¡1ÇÔ¡¢4¥»¡¼¥Ö¡¢11¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨1¡¦87¡£¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¤ÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£10·îËö¤Ë±¦Éª¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÌó20¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤òºÆ³«¡£Æ±Î½¤Î»³²¼¤Ë±¦ÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Á¥å¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤â²Ð¾Ã¤·¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¤Î¾ÃËÉ»Î¤È¤·¤Æ¡£º£Ç¯¤â²Ð¾Ã¤·¤Î»Å»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤¿´Î¤Ã¶Ì¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤¬¿·¤¿¤ÊÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¡¡¡ÊÀÐÄÍ¡¡Å°¡Ë