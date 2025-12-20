¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç´µ¼Ô¤ËÄÉ²ÃÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡¡¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤¬¹ç°Õ
¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢»ÔÈÎÌô¤ÈÀ®Ê¬¤ä¸úÇ½¤¬»÷¤¿½èÊýÌô¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç´µ¼Ô¤ËÄÉ²Ã¤ÇÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢OTCÎà»÷Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ìÉô¤Î°åÌôÉÊ¤Ë¤Ï´µ¼Ô¤ËÄÉ²ÃÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÌôºÞÈñ¤Î4Ê¬¤Î1¤ÎÄÉ²ÃÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®ÎÓÂëÇ· À¯Ä´²ñÄ¹
¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ìÄê¤ÎÇÛÎ¸¤Î¤â¤È¤Ë´µ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤´ÉéÃ´¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡×
ÂÐ¾ÝÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ý¿·¤ÎºØÆ£À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡Ö¼¾ÉÛÌô¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Ìô¡¢°ßÄ²Ìô¤â°ìÄêÄøÅÙ´Þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£