¡ÖÉÔ½½Ê¬¤À¡×Îä¶ø¤µ¤ì°ì»þ¤ÏB¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ä£²¤«·î¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÅÁÀâFW¤¬¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÍÊ¸î¡Öº£µ¨¡¢¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¡¢Ìó£²¤«·î¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î»³ÅÄ¿·¤Ï12·î17Æü¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×Âè11Àá¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¡¼Àï¤Ç¡¢½ªÈ×¤Î65Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£±¡Ý£²¤ÈÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢³«ËëÅö½é¤Î£¸·î¤³¤½»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¸µ´ÆÆÄ¤ËÎä¶ø¤µ¤ì¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¡£10·î26Æü¤Î¥Ï¡¼¥ÄÀï¤Ç30Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£11·î¤Ë¤ÏB¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¸ø¼°Àï£´»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥ó¥Ç¥£¡¼Àï¤Ç¡¢»³ÅÄ¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½ÐÈÖ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£µÕÅ¾¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤«¤éÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¾ìÌÌ¤â¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ê¥ó¥·¡¼À¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£´Ï¢ÇÔ¤È¥Á¡¼¥à¤¬ÉÔ¿¶¤ò¶Ë¤á¡¢ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢»³ÅÄ¤Ë¤â¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥Ã¥È¥ó»á¤¬¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¤³¤²¼¤í¤·¤¿ºÝ¡¢»³ÅÄ¤âÂ¾¤Î°ìÉôÁª¼êÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÉÔ½½Ê¬¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ï¡¢¡Öº£¡¢¥ä¥Þ¥À¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ó¥Õ¥§¥¢¤À¡£Èà¤Ïº£µ¨¡¢¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢Èà¤¬¤³¤³¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Èà¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢¼ÂÀï´¶³Ð¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬½Å°µ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿µ¡²ñ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤ì¤Ð¡¢Î®¤ì¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬³°¤ì¤¿ºÝ¡¢»³ÅÄ¤Ï²ù¤·¤µ¤òÏª¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
