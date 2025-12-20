Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´ ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤Î40Âå¤ÎÃË¤òÂáÊá¡áÉÍ¾¾»Ô
12·î19ÆüÌë¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Î40Âå¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬ÃËÀ¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è±ó½£ÉÍ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê41¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï19Æü¸á¸å5»þ50Ê¬º¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÇò±©Ä®¤ÎÏ©¾å¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢Á°Êý¤ÎÆ»Ï©ÏÆ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤Æ¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¸å¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ÏÍÆµ¿¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£