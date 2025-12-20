²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿90ÂåÃËÀ ·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´ ¹ñÆ»246¹æ¤Î¿®¹æ¸òº¹ÅÀ¡áÀÅ²¬¡¦¸æÅÂ¾ì»Ô
12·î19ÆüÌë¡¢ÀÅ²¬¸©¸æÅÂ¾ì»Ô¤Î¹ñÆ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î90Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸á¸å6»þ5Ê¬º¢¡¢¸æÅÂ¾ì»Ô¤°¤ßÂô¤Î¹ñÆ»246¹æ¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à»ÜÀß¿¦°÷¤Î½÷À¡Ê51¡Ë¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬±¦ÀÞ¤·¤¿ºÝ¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶á½ê¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃËÀ¡Ê93¡Ë¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ë¤¢¤ë¿®¹æ¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
