¡ÖÈª¤«¤é±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× ¥ß¥«¥ó¤ÎÌÚ¤Ê¤É¾Æ¤¯ÎÓÌî²ÐºÒ ¼þ°Ï¤Ø¤Î±ä¾Æ¡¢¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡áÀÅ²¬»Ô
12·î20ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Î¥ß¥«¥óÈª¤ò¾Æ¤¯ÎÓÌî²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë±ä¾Æ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤±¤¬¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
20Æü¸áÁ°2»þÈ¾º¢¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¶½ÄÅÃæÄ®¤Î¥ß¥«¥óÈª¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢¥ß¥«¥ó¤ÎÌÚ¤Ê¤É¼ùÌÚ3ËÜ¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶á½ê¤Î½»Ì±¤«¤é¡Ö¥ß¥«¥óÈª¤«¤é±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÌ±²È¤äÊÝ°é±à¤Ê¤É¤¬º®ºß¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
