¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÂÀÃÏÄ®¤ÎÄ®Î©¤¯¤¸¤é¤ÎÇîÊª´Û¤Ç20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÂçÁÝ½ü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Å·°æ¤Ë¤Ä¤ë¤µ¤ì¤¿Á´Ä¹Ìó15¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥»¥ß¥¯¥¸¥é¤Î¼ÂÊªÂçÌÏ·¿¤Ë¤ÏÌ¿¹Ë¤òÉÕ¤±¤¿¿¦°÷¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤³¤ê¤òÊ§¤¤¡¢¥¤¥ë¥«¤ò»ô°é¤¹¤ë¿åÁå¤Ë¥À¥¤¥Ð¡¼¤¬Àø¤Ã¤Æ¥¬¥é¥¹¤òËá¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÏ·¿¤Ï¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿¥»¥ß¥¯¥¸¥é¤ò·¿¤Ë¼è¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¡£¿åÁå¤Ë¤ÏÇò¤¤¥Ð¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤Î¤Û¤«·×7Æ¬¤¬»ô¤ï¤ì¡¢Äì¤òÄÌ¤ë¸«³ØÍÑ¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤é´Ö¶á¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Éû´ÛÄ¹¤ÎÃæ¹¾´Ä¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ´ÛÆâ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤¿¡£¥¯¥¸¥é¤ä¥¤¥ë¥«¤Î¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¡¢·ßÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£