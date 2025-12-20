Âç²Ï½Ð±é23ºÐ½÷Í¥¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡É¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¡Ä¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡¡Àß³ÚÅý¶Ã¤¡Ö»õ¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤«¤È¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆîº»ÎÉ¡Ê23¡Ë¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡É¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÂçÎÁÍýº×¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡ÈÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡É»ÖËã¤µ¤ó¤é¤È¶¦¤Ë¥³¥¹¥È¥³¤Ø¤ÈË¬¤ì¡¢¿©ºà¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ä¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂçÎÌ¹ØÆþ¤·¤¿°ìÆ±¡£
¡¡»ÖËã¤µ¤ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÁÍý¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢ÌðÅÄ¤é¤Ï¾×·â¤ÎÏ¢È¯¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤âÎÁÍý¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¡¢MC¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦Àß³ÚÅý¡¢ÆüÂ¼Í¦µª¤Ë¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤âÂçÀä»¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æî¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ë¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥«¥Ë¤Î¥é¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¡×¤¬Ì´Ãæ¤ÇËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»Ñ¤ËÀß³Ú¤¬¡ÖÆî¤µ¤ó¡¢À¨¤¤¿©Íß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡Æî¤¬¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡Ä¤á¤Ã¤Á¤ã¡Ä¡×¤ÈÀß³Ú¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¼ó¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¥«¥é¥ó¡×¤È»®¤Ë²¿¤«¤¬Åö¤¿¤ë²»¤¬¤·¤¿¡£Æî¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡Ä¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õ¤ê¤Ê¤¬¤é½¦¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤òÉÕ¤±Ä¾¤¹¤È¡¢Àß³Ú¤Ï¡Ö¤¢¤¡¡Ä¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡Ä²¶¡¢»õ¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È°Â¤É¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£