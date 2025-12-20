¡È»Ö´êÊ¼ÉÔÂ¤Î¾ì¹ç¤ËÄ§Ê¼À©Æ³Æþ¡É¿·¤¿¤ÊÊ¼Ìò²þ³×Ë¡¤¬Ï¢Ë®»²µÄ±¡¤Ç¾µÇ§¡¡¥É¥¤¥Ä
¥É¥¤¥Ä¤Ç19Æü¡¢»Ö´êÊ¼¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÄ§Ê¼À©¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤ÊÊ¼Ìò²þ³×Ë¡¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¾å±¡¤Ë¤¢¤¿¤ëÏ¢Ë®»²µÄ±¡¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íè·î¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®»²µÄ±¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊ¼Ìò¶áÂå²½Ë¡¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢Ê¼ÌòÅÐÏ¿À©ÅÙ¤¬ºÆ¤ÓÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢º£¸å¡¢18ºÐ¤Î¥É¥¤¥Ä¹ñÌ±Á´°÷¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¼Ìò¤Ø¤Î´Ø¿´¤äÅ¬À¤òÌä¤¦¼ÁÌäÉ¼¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï²óÅú¤¬µÁÌ³¤Ç¡¢½÷À¤ÏÇ¤°Õ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2008Ç¯1·î°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢À®¿Í¸å¤Ë¿ÈÂÎ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ²þ³×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¤ª¤è¤½18Ëü4000¿Í¤Î¸½ÌòÊ¼»Î¤ò¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ËºÇÂç27Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
»Ö´êÊ¼¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤È¤·¤Æ¡¢·î³Û¤ª¤è¤½2600¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½48Ëü±ß¤ÎÊó½·¤ä¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÈñÍÑ¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2027Ç¯°Ê¹ß¡¢»Ö´êÊ¼¤Î¿ô¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤Î·èµÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿Ä§Ê¼À©¡×¤òÀë¸À¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾±¡¤Ç¤Î²Ä·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ë¡°Æ¤ÏÍè·î1Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£