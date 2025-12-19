ワークマンがリカバリーウェア「メディヒール」の新作を発売　秋冬物は1週間で完売

ワークマンが、リカバリーウェア「メディヒール（MEDiHEAL®）」の春夏新作アイテムを発売した。全国の店舗で順次取り扱っている。

【画像をもっと見る】

メディヒールは、ワークマンが開発した低価格リカバリーウェア。9月1日に発売した秋冬アイテムは1週間で完売し、現在も在庫切れの状態が続いているという。

新作は、半袖リカバリールームウェアとリカバリーハーフパンツの2型をメンズ、ウィメンズそれぞれで用意。価格は、メンズの半袖シャツとハーフパンツが各1290円、ウィメンズの半袖シャツとハーフパンツが各1490円。

ワークマンは、欠品による機会損失を削減するため海外の生産体制を見直した。生産拠点を、発注から生産までに時間がかかる東南アジアから短納期で大量生産が可能な中国に移し、当初の計画の4倍以上となる年間2000万着以上の生産能力を確保したという。

2026年春夏のアイテムは、12月下旬には全国1086店すべてに納品。作業服を扱うワークマン、WORKMAN Plusなど既存店966店では、平均1500着を常時陳列し、1日50着を消化しても1ヶ月は欠品しないよう在庫を用意する計画だという。