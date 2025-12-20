¹Åç¡¦º´¡¹ÌÚ¡¡¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥×¥ì¡¼¡×¤Ç¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄ¥¤¥¸¤ë¡¡23Ç¯WBCÍ¥¾¡·èÄê»þ¤Ë¡Ä
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¡¢³ÚÅ·¤ÎÃæÅç¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾Àî¡¢¹Åç¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÎÀÄ³ØÂçOB4Áª¼ê¤¬ÅÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëµÈÅÄ¤Î¥×¥ì¡¼¡×¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢ÃæÅç¤¬23Ç¯WBC½à·è¾¡¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤ÎÆ±ÅÀ3¥é¥ó¡¢À¾Àî¤¬Æ±Àï¤Îº¸Íã¤«¤é¤ÎÊä»¦¤òµó¤²¤ëÃæ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÍ¥¾¡·èÄê»þ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Îºô¤«¤éÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤¿¡ÈÄÁ¥×¥ì¡¼¡É¤òµó¤²¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¥±¥¬¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÝ¤¯¤Æ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¼õ¤±¿È¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¡£
¡¡18Æü¤Ë½Ð¾ì¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ø¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¡£°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£1·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£