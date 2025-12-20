ËÌ¹áÆá¡¡Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥é¡¼¥á¥ó7ÇÕ¡Ö²¿Ç¯Ê¬¤«¤Ï¿©¤Ù¤¿¡×¡¡NHK¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌ¹áÆá¡Ê28¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇNHK¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡×¡ÊÍèÇ¯1·î5Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢·î¡ÁÌÚÍË¸å10¡¦45¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤¬20Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤«¤é¼õ¤±¤¿Àä¸òÀë¸À¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤í¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£Ìò¤É¤³¤í¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ç¡Ö²¿Ç¯Ê¬¤«¤Ï¿©¤Ù¤¿¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï7ÇÕ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥é¡¼¥á¥ó¤¶¤ó¤Þ¤¤¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ë²÷¤Ê¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡¢°ì¸ý¤ÎÂç¤¤µ¤¬»ëÄ°¼Ô¤ò¤½¤½¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£