¹ÈÇò¶ÊÌÜÈ¯É½¡¡ÃíÌÜ¤Ï¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¡¡µ×ÊÝÅÄÍø¿¡¢TUBE¡¢AKB48¤é8ÁÈ¡È°ÛÎã¡É²Î¾§¶Ê»öÁ°¸øÉ½
¡¡NHK¤Ï19Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î²Î¾§¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´ë²èÏÈ¤ò´Þ¤á9ÁÈ¤Î²Î¼ê¤¬¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á8ÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²Î¤¦¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¾ÜºÙ¤Þ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï°ÛÎã¤Ç¡¢¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î´üÂÔ´¶¤ò¤¢¤ª¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥É¥ì¡¼¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ç¤ËÉü³èÁÈ¤À¡£ÇòÁÈ¤Ç¤Ï35Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëµ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ê63¡Ë¤¬¡ÖMissing¡×¤ä¡ÖLA¡¦LA¡¦LA¡¡LOVE¡¡SONG¡×¡¢27Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎTUBE¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¤ä¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤Ê¤É¤ò²Î¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ìÏ·¼ãÃË½÷¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤·¤¿ÂåÉ½¶Ê¤À¡£¹ÈÁÈ¤Ç¤ÏAKB48¤¬¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¤ò²Î¤¦¡£
¡¡¹ÈÇò¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤ÏÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Î²óÉü¡£¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î·¹¸þ¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë¶Á¤¯¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿Êý¤¬»ëÄ°Î¨¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÊ£¿ôÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¤½¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±Êü¤Î²»³ÚÆÃÈÖ¤Ç¤Ï²Î¾§¶Ê¤ò»öÁ°¤ËÌÀ¤«¤¹¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»öÁ°¤Ë¶Ê¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²Î¾§½ç¤ÏÄ´À°Ãæ¤À¤¬ËÜ»æ¼èºà¤Ç¤Ï¹ÈÁÈ¤Î¥È¥ê¤òMISIA¡Ê47¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÇòÁÈ¤ÏÊ¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤äMrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¡£¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÎ¾ÁÈ¤Î¥È¥ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¡Èµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡É¤È¤·¤ÆÂçÊª²Î¼ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê71¡Ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£