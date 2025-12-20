µð¿Í¥É¥é1¡¦ºíµÜÀ½ºî½ê¤ÎÃÝ´Ý¡¡¿·¿Í²¦ÁÀ¤¦¡ª¼Ò²ñ¿Í½Ð¿ÈÅê¼ê¤Î1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤Ê¤éµåÃÄ48Ç¯¤Ö¤ê
¡¡µð¿Í¥É¥é¥Õ¥È1°Ìº¸ÏÓ¡¦ÃÝ´Ý¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤¬JABAÅìµþÅÔÌîµåÏ¢ÌÁ¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ÎÅê¼êÉôÌç¤ÏDeNA4°Ì»ØÌ¾¤ÎÊÒ»³¡ÊHonda¡Ë¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤Ç¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ê¡ÖÅê¤²¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ë¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤«¤é¿·¿Í²¦Ã¥¼è¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï³Í¤ì¤ë¤Ê¤éÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍßÅª¡£
¡¡µåÃÄ¤Ç¼Ò²ñ¿Í½Ð¿ÈÅê¼ê¤¬1Ç¯ÌÜ¤Ë¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï57Ç¯¤ÎÆ£ÅÄ¸µ»Ê¡¢60Ç¯¤ÎËÙËÜÎ§Íº¡¢62Ç¯¤Î¾ëÇ·ÆâË®Íº¡¢78Ç¯¤Î³Ñ±ÎÃË¤Î4¿Í¤Î¤ß¤Ç¡¢48Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤òÌÜ»Ø¤¹¡£