¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¸µÆü4»þ´ÖSP¤Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤È½é¥³¥é¥Ü¡ª¡È¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÅÄ¼ËÂç¾Þ¡É ¤ä¡È³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¡õ±¿Àª¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÉÂçÈ¯É½
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤¢¤µ8:00¡Á11:50 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007 ¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¤â¶ÛµÞ»²Àï¡ª¸µÆü4»þ´ÖSP¡×¤òÊüÁ÷¡£
2026Ç¯¸µÃ¶¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¤¬¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤È½é¥³¥é¥Ü¡ª¡Ö²æ¤¬ÃÏ¸µ¤³¤½ÆüËÜ°ì¡ª¡×¤È½¸·ë¤·¤¿Ä¶¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î²¹Àô¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥°¥ë¥á¡¢ÃÏ¸µ¥é¡¼¥á¥ó¤òÌÔ¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¡È¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÅÄ¼ËÂç¾Þ¡É³«Ëë¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï⁉︎
¤µ¤é¤Ë¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡£2026Ç¯¡¢±¿µ¤¤òÇú¾å¤²¤·¤¿¤¤½÷¤¿¤Á¤¬ºÇ¶¯Àê¤¤»Õ¤ò°ú¤Ï¢¤ìÅÐ¾ì¡£¸µÃ¶¤«¤é±¿µ¤Çú¾å¤²¡ªÃíÌÜ¤Î³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¡õ±¿Àª¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÂçÈ¯É½¤Î¹ë²Ú¸µÃ¶¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª
·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤ÎÃÏ¸µ¼«Ëý¤È¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¦ÎÓ¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢¾®¿¹È»¡ÊGENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢ºâÁ°Ä¾¸«¡¢¼ÇÂçÊå¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¡¢·õæÆÅíÂÀÏº¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢ÉÙÅÄË¾À¸¡¢ÃæÅÄæÆ¡¢茺ÅÄ¿òÍµ¡ÊWEST.¡Ë¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë¡£Ã¯¤ÎÅÄ¼Ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ò¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÅÔ²ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆËÜÅÄÍã¤¬°ì½ï¤ËÅêÉ¼¤·¡¢¡È¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÅÄ¼ËÂç¾Þ¡É¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
¡Ö²¹Àô¡ª¥µ¥¦¥Ê¡ª½éÉ÷Ï¤¤Ï¤³¤³¤À¡ª¤ª¤é¤¬Ä®¤ÎºÇ¶¯²¹Àô¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µÌ±¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë²¹Íá»ÜÀß¤ò¾Ò²ð¡£·õæÆ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë·ò¹¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡¢·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤ÎÁÒ²Ê¤¬°¦¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡¼À¾¤ÎÀ»ÃÏ¡×¡¢Ê¼¸Ë¸©¿Àºê·´½Ð¿È¤Î茺ÅÄ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë²¹Àô¤Ç¤Î¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Ê¾ðÊó¤Ê¤É¡¢Ç®ÎÌ¹â¤¯¤´¾Ò²ð¡£
¡Ö¿·Á¯¡ª¥Ç¥«À¹¤ê¡ª±ó¤¯¤Æ¤â¿©¤Ù¤ËÍè¤ë¤Ù¤¡ª¤ª¤é¤¬Ä®¤ÎÀäÉÊ¥í¡¼¥«¥ëÈÓ¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥«¥²¥½¤ò»È¤Ã¤¿¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤ä¡¢ºÇ¶¯¥³¥¹¥Ñ¤¦¤É¤ó¡¢µæ¶Ë¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤Ê¤É¤¬¤¾¤¯¤¾¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö2026Ç¯¤Î½é¥é¡¼¤Ï¤³¤ì¤À¡ª¤ª¤é¤¬Ä®¤ÎNo.1ÃÏ¸µ¥é¡¼¥á¥ó¡×ÉôÌç¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥í¡¼¥«¥ë¾ðÊó¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¤½¤·¤Æ¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¡£2026Ç¯¡¢±¿µ¤¤òÇú¾å¤²¤·¤¿¤¤½÷¤¿¤Á¤¬ºÇ¶¯Àê¤¤»Õ¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¡ª¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¡×¡õ¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë2025Ç¯¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Þ¤º¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£Â³¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯¤ËÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¤Á´¹ñ¤Î³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò°ìµó¤´¾Ò²ð¡£
¥²¥¹¥È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë³«±¿Ë¡¤äÀê¤¤ÁêÃÌ¤¬Â³¡¹¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¡È¾åÅÄ¤È½÷Åª¡É´³»Ù¡ßÀ±ºÂ¤Î144ÄÌ¤êÀê¤¤¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¡ª
¡ÚMC¡Û
¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û
¡¦¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÅÄ¼ËÂç¾Þ¡¡¢¨¸Þ½½²»½ç
²¦ÎÓ¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢¾®¿¹È»¡ÊGENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢ºâÁ°Ä¾¸«¡¢¼ÇÂçÊå¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¡¢·õæÆÅíÂÀÏº¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢ÉÙÅÄË¾À¸¡¢ÃæÅÄæÆ¡¢茺ÅÄ¿òÍµ¡ÊWEST.¡Ë¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡¢ËÜÅÄÍã¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡
¡¦¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¥³¥é¥ÜSP
Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥« / ¡Ê°Ê²¼¸Þ½½²»½ç¡Ë¥¢¥ó ¥ß¥«¡¢°ðÂ¼°¡Èþ¡¢°É²Ö¡¢¥Ê¥ò¡¢Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡¢¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼ / Àê¤¤»Õ¡§¿å¾½¶Ì»Ò¡¢¼þ²»¡¢ÅçÅÄ½¨Ê¿