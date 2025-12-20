SKY-HI¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë»à¤Ì¡×¡¡17ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿¼Ìë¤Ë¼«Âð¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¡À¸¥é¥¸¥ª¤Ç¼Õºá
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖBMSG¡×¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎSKY-HI¤³¤ÈÆü¹â¸÷·¼¡Ê39¡Ë¤¬Ì¤À®Ç¯¤Î¾¯½÷¤ò¿¼Ìë¤ËÊ£¿ô²ó¼«Âð¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬19Æü¡¢ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤Î¾òÎã°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤Ç¡¢SKY¡½HI¤ÏÆ±Æü½Ð±é¤·¤¿À¸ÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï2023Ç¯¤Î²Æ¤´¤í¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Ì¤À®Ç¯¤Î¾¯½÷¡Ê17¡Ë¤Ç¡¢SNS¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é´Ø·¸¤¬È¯Å¸¡£¤½¤³¤«¤éÀè·î¤Þ¤Ç¤ËÊ£¿ô²ó¡¢ÅìµþÅÔÀÄ¾¯Ç¯¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¤Ç³°½ÐÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸á¸å11»þ°Ê¹ß¤Ë¼«Âð¤Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸áÁ°4»þ°ÊÁ°¤Î¿¼Ìë¤Ëµ¢Âð¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¯½÷¤Ï¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç¿¼Ìë¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÌÜÅª¤Ï²»³Ú³èÆ°¤äº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤âÎ»¾µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢SKY-HI¤Ï¾¯½÷¤È¿¼Ìë¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¾¯½÷¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ¬ÀÚ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼«¤é¤òÃÇºá¡£¡ÖÌ¤À®Ç¯¤ÎÊý¤ÈÌëÃæ¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÔ¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Âð·ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢·ÚÎ¨¤Ç¸í²ò¤ò¾·¤¯¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ»ö¤Ë¤Ï¾¯½÷¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ëLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£SKY-HI¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë»à¤Ì¡×¤Ê¤É¤ÈÁ÷¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÎ©¾ì¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤Ê¤¤¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¤¬Áê¼ê¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤âÂ¤ê¤Ê¤¤Èó¾ï¼±¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡BMSG¤Ï¡Ö»öÂÖ¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ø¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ê¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤ÏÌ¤À®Ç¯¤Î½êÂ°¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¾®³Ø1Ç¯¤«¤é18ºÐ¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤ËÎý½¬À¸¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö´û¤ËÌ¤À®Ç¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë»ö¾ðÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢SKY-HI¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£