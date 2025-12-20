¡ÖÃÏ¹ö¤Î°ËÅì¡×¤Ð¤êÎý½¬¤ÏÉ¬Í×¤«¡©ÃæÈªÀ¶»á¡¡¿´¤òÃÃ¤¨¤ë¼Á¤è¤êÎÌ¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡¡¾¼ÏÂ¤È¸½Âå¤ÎÍ»¹ç¤ò
¡¡¸¶ÅÀ²óµ¢¤«¡¢»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¡£º£½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Î¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤ä¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿µð¿Í¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤é¤¬¡¢¡Ö¼Á¤è¤ê¤âÎÌ¡×¤òµá¤á¤Æ¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ò²Ý¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÍýÏÀ¤ä±ÉÍÜ³Ø¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÎÌ¤ÎÉ¬Í×À¤È¤Ï¡£½Ü¤ÊÏÃÂê¤Ë»Â¤ê¹þ¤à´ë²è¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡×¤Ç¡¢ÃÏ¹ö¤Î°ËÅì¥¥ã¥ó¥×¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤ÎÃæÈªÀ¶»á¡Ê71¡Ë¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤â7Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿À¾ÉðÁ°´ÆÆÄ¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡Ê50¡Ë¤¬¡¢·Ð¸³¤ò´ð¤ËÎÌ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¡¢¼º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»ëÅÀ¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¢ãÃæÈªÀ¶»á¡¡¼«Ê¬¼«¿È¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ëÎý½¬ÎÌ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¢äºÇ¶á¤Ï1¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¤¤Á¤Ã¤È»Å»ö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°18¿Í¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°22¿Í¡£»ä¤¬¸½Ìò¤À¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¤È¤â30¿Í¤Ï¤¤¤¿¡£
¡¡º£¤Ï¤½¤ì¤À¤±¸Î¾ã¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤³¤ì¤¸¤ã¤¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡£º£Ç¯°ìÇ¯¤º¤Ã¤ÈÀïÎÏ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïºå¿À¤À¤±¡£¶áËÜ¤«¤éÃæÌî¡¢¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¡¢Âç»³¤È1ÈÖ¤«¤é5ÈÖ¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¤Ö¤Ã¤Á¤®¤êÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤Í¡£
¡¡¥×¥íÌîµåÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÃ¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¿·¤·¤¤Æ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤¬¡Ö°ËÅì¥¥ã¥ó¥×¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤È¤Ö¤Á¾å¤²¡¢µð¿Í¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1Æü8»þ´ÖÎý½¬¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¼Á¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢ÎÌ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¡£¡ÖÅ´¤ÏÇ®¤¤¤¦¤Á¤ËÂÇ¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤Ø¤Î²óµ¢¤À¡£
¡¡°ËÅì¥¥ã¥ó¥×¤ÏÄ¹Åè´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëµð¿Í¤¬5°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À79Ç¯¥ª¥Õ¤Ë´º¹Ô¤·¤¿½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡£¤³¤ÎÇ¯¤ä¤Ã¤È1·³¤ËÄêÃå¤·¤¿»ä¤ò´Þ¤à¼ã¼ê18Áª¼ê¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢Å°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ï¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Î¥Ã¥¯¤ò2»þ´Ö¡£¸á¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ë¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¡¢Ìë¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ1Æü1000¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¥Î¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤ÎÄù¤á¤Ï¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î·ã¤·¤¤ÇÏ¾ìÊ¿¤Î¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥í¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£»à¤Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â25Æü´Ö¡¢²õ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±Îý½¬¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¡£¶¯¤¤ÂÎ¤È¶¯¤¤¿´¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¡ÖÃÏ¹ö¤Î¡Ä¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥×¤ËÂÑ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿80Ç¯¤Ï3°Ì¡£Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÇ¯ÂàÇ¤¤·¤¿¤¬¡¢Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿81Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÎý½¬ÎÌ¤¬É¬Í×¡£È¿ÉüÎý½¬¤Ë¤è¤Ã¤Æµ»½Ñ¤âËá¤«¤ì¤ë¡£¡ÖÎý½¬¤Ï¤¦¤½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÅØÎÏ¤Ê¤¯¤·¤Æ¾¡Íø¤Ê¤·¡×¡£¸Å¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Î¤À¡£
¡¡ºÇ¿·µ¡´ï¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëº£¤³¤½¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ëÎý½¬ÎÌ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¶¯¤¤¿´¡£IDÌîµå¤Î¥Î¥à¤µ¤ó¡ÊÌîÂ¼¹îÌé»á¡Ë¤â¡ÖºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤Ïº¬À¤ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëÎý½¬ÎÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢ã¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡ÖÂÎ¤È»×¹Í¡×¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê·Á¤Ë¢ä¥í¥Ã¥Æ¤Î¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤ÏPL³Ø±à¤Î¸åÇÚ¡£¤É¤ó¤Ê»ØÆ³¤Ö¤ê¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÌîµå¡×¡£¸·¤·¤¤Îý½¬¤Ç¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤À¤ÈËÍ¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ·â¤Ê¤é¿¶¤Ã¤Æ¡¢¿¶¤Ã¤ÆÂÎ¤Ë³Ð¤¨¹þ¤Þ¤»¤ë¡£¼éÈ÷¤â¤½¤¦¡£´ðËÜÅª¤ÊÆ°¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÂÎ¤¬¾¡¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£µæ¶ËÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¸·¤·¤¤Îý½¬¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ï¸·¤·¤¤¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¸Ê¤Î¸Â³¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤â¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ç¤¹¡£½©¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¿ô¤ò¤³¤Ê¤»¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÁª¼ê¤â¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦ÂÎÎÏ¤âÃß¤¨¡¢Íâ½Õ¤Ë¤ÏÆ±»þ¤Ë¼Á¤âµá¤á¤ë¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Á´°÷¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¸·¤·¤µ¤ò¤è¤êÄÉ¤¤µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤ÎÄÉµá¤â¤â¤Á¤í¤óÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£Âç¥ê¡¼¥°¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¤Î»þ´Ö¤¬Ã»¤¤°ìÊý¡¢Ã¯¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç·üÌ¿¤Ë´À¤òÎ®¤¹¡£¸·¤·¤¤·ÀÌó¼Ò²ñ¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç¼¡¡¹¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÇÎý½¬¤¹¤ë»þ´Ö¤ÇÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤ÎÌë¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¤«¤é²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÄÌ»»473ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ç¥ë¥¬¥É¤¬ÁÇ¿¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà°Ê¾å¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í×¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¡£¿®¤¸¤ë¤¿¤á¤Îº¬µò¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¾Éð2·³´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤ÉÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÁª¼ê¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¼«¿®¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤³¤Ë¿¶¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¿¶¤Ã¤ÆÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤ë¡¢´¶¤¸¤ë¡×¤À¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÁª¼ê»þÂå¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï²Ê³ØÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤âÁý¤¨¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹¤¯·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÎý½¬Ë¡¤Ë¸½Âå¤ÎÊýË¡ÏÀ¤ò¤¦¤Þ¤¯¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¡¢¡ÖÂÎ¤È»×¹Í¡×¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê·Á¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¡£º¬¤Ã¤³¤ÏÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿Ê²½¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐºÇ¹â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢ãµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¡×¢äµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÈÀîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¼¼Æâ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¡×¤ò²Ý¤·¤¿¡£¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬ÉÔºß¤ÎÍèµ¨¤Ø¡¢Äì¾å¤²¤ÏÉÔ²Ä·ç¡£¸áÁ°9»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¸á¸å5»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ëÁª¼ê¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤·¡¢¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤È¤«ºîÀïÌÌ¤Î¼ºÇÔ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡×¤Èµ¡Æ°ÎÏ¤ò°Õ¼±¤·¤¿Îý½¬¤ò½Å»ë¡£¡ÖÏ¢·¸¤Î¥ß¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼éÈ÷¤ÎÏ¢·¸¥×¥ì¡¼¤â»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¡£
¡¡¢ã¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¡Ö³Ú¤·¤¯¥¥Ä¤¤¤Î¤¬ÍýÁÛ¡×¢ä¥í¥Ã¥Æ¤ÎµÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Ç¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥¥ã¥ó¥×¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢ÎÌ¤È¼Á¤ÎÎ¾Êý¤òµá¤á¤¿¡£Ä¹¤¤Æü¤ÏÎý½¬»þ´Ö¤¬8»þ´Ö¤ËµÚ¤Ó¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤â¥Ü¡¼¥ë2¥±¡¼¥¹¡ÊÌó240¸Ä¡Ë¤òÏ¢Â³¤·¤ÆÂÇ¤Ä¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¥Ï¡¼¥É¤ÊÆâÍÆ¤ËÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ëÁª¼ê¤¬Â³½Ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö³Ú¤·¤¯¥¥Ä¤¤¤Î¤¬ÍýÁÛ¡×¤È¸ì¤ë»Ø´ø´±¤Î²¼¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç20Æü´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¡ÖÅÁÅý¤Î°ËÅì¥¥ã¥ó¥×¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤ÈÎ×¤ó¤À»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÍè½Õ¤â¡Ë¸·¤·¤¤¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢ã¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹CBO¡¦·¬ÅÄ¿¿À¡»á¡ÖÎý½¬¡¢Îý½¬¡¢Îý½¬¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¢äº£µ¨¤Þ¤Çµð¿Í2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤Ï¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ë18Æü¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç°éÀ®¤Î3¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å²Ê³Ø¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¡£Îý½¬¡¢Îý½¬¡¢Îý½¬¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤·¡¢±ÉÍÜ¼è¤Ã¤Æ¡¢¿çÌ²¡¢µÙÍÜ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¤ä¸½¾ì¤Ç¤Î»ØÆ³¤â´Þ¤á¤Æ2·³¸ø¼°Àï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£