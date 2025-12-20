¡Ú¥¿¡¼¥³¥¤¥ºS¡ÛAIÍ½ÁÛ¡¡¥ê¥é¥Ü¥Ë¡¼¥È³ÐÀÃ¡¡ÆâÏÈ¤â¸å²¡¤·
¡¡¥¿¡¼¥³¥¤¥ºS¤Ï½Å¾Þ¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤³¤½Àõ¤¤¤¬¡¢80Ç¯Âå¤«¤éÂ³¤¯»ÕÁöÃæ»³¤ÎÌ¾Êª¶¥Áö¡£Æñ²ò¤ÊÌÆÇÏ¤Î¥Ï¥ó¥ÇÀï¤À¤¬¡¢AI¤Ï¥º¥Ð¥Ã¤È¥ê¥é¥Ü¥Ë¡¼¥È¤ò1°Ì»ØÌ¾¡Ê»Ø¿ô78¡Ë¡£
¡¡2¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç1Ç¯¶á¤¯ÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²Æ¤Î»¥ËÚ¤Ç³ÐÀÃ¤·2Ï¢¾¡¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¡£½Å¾Þ½éÄ©Àï¤À¤Ã¤¿Á°Áö¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉT¤Ç¡¢¶¯Å¨Áê¼ê¤Ë0ÉÃ6º¹8Ãå¤È·òÆ®¤·¤¿¡£Á°Áö¤è¤êÁê¼ê´Ø·¸¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ç¤Ï·Ú¤¤53¥¥í¡£Ãæ»³¼ÇÀéÏ»¤Ç¤ÏÍÍø¤ÊÆâÏÈ¤â¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2ÈÖ¼ê¥¦¥ó¥Ö¥é¥¤¥ë°Ê²¼¤ÏÁê¼ê»ß¤Þ¤ê¡£Çã¤¤ÌÜ¤Ï¡ý¤«¤é¡û¢¥¡ù¤È¢¤3Æ¬¤ËÁíÎ®¤·¤Î6ÅÀ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡SIVA¡Ê¥·¥ô¥¡¡Ë¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤¬GAUSS¡Ê¥¬¥¦¥¹¡Ë¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¶¥ÇÏÍ½Â¬AI¡£PC¥¦¥§¥ÖÈÇ¤È¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êÈÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè½µËö¤Ë¿·ÇÏ¡¦¾ã³²¤ò½ü¤¯Á´¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ò¸ø³«Ãæ¡£²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë»Ø¿ô¡Ê100ÅÀËþÅÀ¡Ë¤ò´ð¤ËÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£