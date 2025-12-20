¡ÈºÇ½é¤Î£µÊ¬¡É¤Ç¿©¤Ù¤¹¤®¤òËÉ¤°¡£Áá¿©¤¤¤ÏNG¡ÚËþÊ¢´¶¤òÆÀ¤ë¡Û´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Æ¥¯
¿©»ö¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤¿¡×¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¡¢Ç¾¤¬¡ÈËþÊ¢¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌó15¡Á20Ê¬¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿©»ö¤Î»ÅÊý¼¡Âè¤Ç¿©¤Ù¤¹¤®¤òËÉ¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¡ÚËþÊ¢´¶¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Æ¥¯¡Û¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
🌼Â¨¸ú¤Ç£³¡Á£µkgÁé¤»¤é¤ì¤ë¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È»þ¤Ë¡Ú¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡Û¡õ¡Ú¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡Û
ºÇ½é¤Î£µÊ¬¤¬¥«¥®¡ª¤è¤¯³ú¤à¤³¤È¤ÇËþÊ¢Ãæ¿õ¤ò»É·ã
Áá¿©¤¤¤Î¿Í¤Û¤É¿©¤Ù¤¹¤®¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢Ç¾¤¬¡Ö¤â¤¦½½Ê¬¡×¤ÈÇ§¼±¤¹¤ëÁ°¤Ë¿©»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î£µÊ¬´Ö¤Ï¡¢°ì¸ý¤Ë¤Ä¤30²ó¤òÌÜ°Â¤Ë³ú¤à¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³ú¤à²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÂÃ±ÕÃæ¤Î¾Ã²½¹ÚÁÇ¥¢¥ß¥é¡¼¥¼¤¬³èÀ²½¤·¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤â¡È¤ªÊ¢¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¡É¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ë³ú¤ß¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¿©ºà¡ÊÌîºÚ¡¦³¤Áô¡¦¤¤Î¤³Îà¤Ê¤É¡Ë¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤è¤êËþÊ¢Ãæ¿õ¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢¼«Á³¤È¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²¹¤«¤¤¥¹¡¼¥×¤ò¡ÈºÇ½é¤Î°ì¸ý¡É¤Ë
¿©»ö¤ÎºÇ½é¤Ë¡¢²¹¤«¤¤½ÁÊª¤ò¤È¤ë¤Î¤â¿©¤Ù¤¹¤®ËÉ»ß¤Ë¸ú²ÌÅª¡£Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤ä¥µ¥é¥À¤«¤é»Ï¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ì£Á¹½Á¤ä¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤Î²¹¤«¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤È¡¢°ßÄ²¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿åÊ¬¤¬°ß¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÇËÄÄ¥¤·¡¢¼«Á³¤ÈËþÂ´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ê¤é¡¢Æ¦Éå¤ä¤¤Î¤³¡¢º¬ºÚ¤òÆþ¤ì¤¿¶ñÂô»³¥¹¡¼¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËþÊ¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÁá¤á¤ËON¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡È¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¡É¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦
¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¡È¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¡É¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾¤¬¡Ö¿©¤Ù¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò½½Ê¬¤ËÆÀ¤é¤ì¤º¡¢ËþÂÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤Î¤È¤¤Ï¡¢Ì£¡¦¹á¤ê¡¦²¹ÅÙ¡¦¿©´¶¤Ê¤É¸Þ´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤ò²æËý¤»¤º¤Ë¡È¿©¤Ù¤¹¤®ËÉ»ß¡É¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²æËý¤¹¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖËþÂ¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤³¤½¤¬·ÑÂ³¤Î¥«¥®¡£¤Þ¤º¤Ïº£Æü¤Î¿©»ö¤«¤é¡ÈºÇ½é¤Î£µÊ¬¡É¡¢¤è¤¯³ú¤ß¡¢¤è¤¯Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã´Æ½¤¡§¤«¤á¤ä¤Þ¤¢¤±¤ß¡Ê¿©À¸³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡ä