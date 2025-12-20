SP2°ÌÈ¯¿Ê¤ËÎÞ¡¡»°±º²ÂÀ¸¤Î¹¥±éµ»À¸¤ó¤À¡Ö¥É¥ó¡×¤È¡Ö¥«¥Ã¡×¡¡½é¸ÞÎØ¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¡×¡ÚÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û
Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¦ÃË»ÒSP
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ï¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬104.27ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£»°±º²ÂÀ¸¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀ¼£Âç¡Ë¤¬95.65ÅÀ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡µã¤¯¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«¿È¤Î¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÞÁ£¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£»°±º¤¬95.45ÅÀ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ2°ÌÈ¯¿Ê¡£±éµ»¸å¤¦¤Ã¤¹¤éÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿20ºÐ¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¾ðÊó¤ò°ìÀÚ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤º¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Ç¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡ÖÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¡×¤ò¥×¥ì¡¼¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¥É¥ó¡Ù¤È¡Ø¥«¥Ã¡Ù¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÂÇ¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥³¥ó¥Ü¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¡¦¸°»³¤ÎÇØÃæ¤Ï±ó¤¤¤¬¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤òÁè¤¦Í§Ìî°ì´õ¤Ë¤Ï7.60ÅÀº¹¡¢º´Æ£½Ù¤Ë¤Ï7.66ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¡¢20Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ËÎ×¤à¡£¡ÖËÍ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î²ÝÂê¤Ï¥Õ¥ê¡¼¡£¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿ÎÉ¤¤±éµ»¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë