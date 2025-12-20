¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Î³Ü¤Ï¶¯¿Ù¤Ê¤ó¤À¡×¡¡Áê¼ê¤Ï¼º¿À¡Ä¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Î¾×·âKO¤ÇÊÆºÆ³ÎÇ§¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé10²óÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé10²óÀï¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Õ¥©¡¼¥È¥í¡¼¥À¡¼¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¦¥©¡¼¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢5·î¤ËÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë5²ó1Ê¬21ÉÃKO¾¡¤Á¡£Áê¼ê¤ò¼º¿À¤µ¤»¤¿¾×·â¤ÎKO·à¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«»ö¤ÊÉü³è·à¤ò±é¤¸¤¿¡£5²ó¡¢¥í¥Ö¥ì¥¹¤¬¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤¹Ãæ¡¢¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤¬´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥í¥Ö¥ì¥¹¤ò¥ê¥ó¥°¤ËÄÀ¤á¤¿¡£¥í¥Ö¥ì¥¹¤¬ÅÝ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ÏÇØ¤ò¸þ¤±¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿ô¤¨»Ï¤á¤ë¤â¥í¥Ö¥ì¥¹¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡¢»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÇÛ¿®¤·¤¿ÊÆÀìÌçÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹TV¡×¸ø¼°X¤¬¼ÂºÝ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£°æ¾åÀï¤Ç¤ÎTKOÉé¤±¤«¤é7¤«·î¡¢Éü³è·à¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡§¥é¥â¥ó¡¦¥Ç¥£¥Ê¥ß¥¿¤Ï¥Ê¥ª¥ä¡¦¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÈÀï¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥È¥Ã¥×10¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤À¡×¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Î³Ü¤Ï¶¯¿Ù¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¡ÖKO¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤À¡×¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡30ºÐ¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ÎÀïÀÓ¤Ï27¾¡¡Ê15KO¡Ë2ÇÔ¡£º£Ç¯5·î¤Î°æ¾åÀï¤Ç¤Ï2²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢8²óTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë