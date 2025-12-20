»°±º²ÂÀ¸¡¡¸ÞÎØÀÜ¶á¡ª£Ó£Ð£²°Ì¡¡Âç°ìÈÖ¤Ç¥Î¡¼¥ß¥¹±éµ»¡ÖÎÉ¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡µ´Ìç¡¦¥Õ¥ê¡¼¤Ø¡Ö½¸Ãæ¤·¤¿±éµ»¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×
¡¡¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò£Ó£Ð¤Ç£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£²°Ì¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£±£·¡Ë¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡¢º£µ¨£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º£²Ï¢¾¡¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡Ê£²£°¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤é¤¬±éµ»¤·¤¿¡£ÃË»Ò£Ó£Ð¤Ï½éÂåÉ½¤òÁÀ¤¦»°±º²ÂÀ¸¡Ê£²£°¡Ë¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡á¤¬£¹£µ¡¦£¶£µÅÀ¤Ç£²°Ì¡££²Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¸°»³Í¥¿¿¡Ê£²£²¡Ë¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡á¤¬£±£°£´¡¦£²£·ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÂåÉ½»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤ÃæÅÄÍþ»Î¡Ê¤ê¤ª¡Ë¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡á¤¬£³°Ì¡£Í§Ìî°ì´õ¡ÊÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï£´°Ì¡¢º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï£µ°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£³Æ£³ÏÈ¤ÎÃË½÷ÂåÉ½¤ÏºÇ½ªÆü¤Î£²£±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢²¿ÅÙ¤â·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£º£µ¨¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿»°±º¤¬£Ó£Ð£²°ÌÈ¯¿Ê¡£¸ÞÎØÂåÉ½¤¬¤«¤«¤ëÂç°ìÈÖ¤Ç¥Î¡¼¥ß¥¹±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢ÆÀÅÀÈ¯É½¤òÂÔ¤Ã¤¿¥¥¹¥¢¥ó¥É¥¯¥é¥¤¤Ç°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤Ë²¿¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Éé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µ¤Ç÷¤¢¤ëÉ½¾ð¤Ç³ê¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¡Ý£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¡¢£³¡¦£´£¶ÅÀ¤È¹â¤¤£Ç£Ï£Å¡Ê½ÐÍè±É¤¨ÅÀ¡Ë¤Ç´°àú¤Ë·è¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤âÃåÉ¹¡£ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¡ÖÎÉ¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¬¤Â³¤±¤¿Àè¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸÷¤¬º¹¤·¤¿¡£¥±¥¬¤ä¡¢£Ó£Ð£³°Ì¤«¤é¥Õ¥ê¡¼£±£²°Ì¤È¼ºÂ®¤·¡¢£±£°°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿£±£°·î¤Î£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º³«ËëÀï¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¡£¤³¤ÎÆü¤â¡Ö±éµ»¤¹¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÉ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÅØÎÏ¤Ï¼«¿®¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤À¤±¤À¤È¡¢³«»Ï£²ÉÃÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¼«¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤·¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¡¢¾¡Éé¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ïµ´Ìç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤â¤¦ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿±éµ»¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¡£½¤Íå¤ÎÆ»¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿ÃË¤¬¡¢ÀµÇ°¾ì¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¡þ»°±º²ÂÀ¸¡Ê¤ß¤¦¤é¡¦¤«¤ª¡Ë£²£°£°£µÇ¯£¶·î£¸Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££²£±Ç¯Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¥·¥Ë¥¢ËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£²¡Á£²£³Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£²ÀïÏ¢Â³£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥Í¡¼¥µ¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÎºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡µÏ¿¤ò£±¥«·î¹¹¿·¤¹¤ë£±£·ºÐ£¸¥«·î¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤âÀ©ÇÆ¡££²£´Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£¸°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÌÜ¹õÆüÂç¹â¤«¤éÌÀÂç¤Ë¿Ê³Ø¡££±£¶£¸¥»¥ó¥Á¡£