¡ÚÄ«ÆüÇÕFS¡Û(8)¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¤¬º¹¤¹¡¡Àè¹ÔÀª¿¬ÌÜ¤Ë³°¤«¤é¥º¥Ð¥Ã¤È
¡¡Ç®Àï¤¬Â³¤¯½©¤ÎG1¥·¥ê¡¼¥º¤â¡¢¤¤¤è¤¤¤è½ªÈ×Àï¤Ø¡£ÌÀÆü¤Ï2ºÐ¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡ÖÂè77²óÄ«ÆüÇÕFS¡×¤À¡£Àè½µ¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤¬À©¤·¤¿Æ±ÉñÂæ¤Îºå¿ÀJF¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£Å¸³«¤òÍ½ÁÛ¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢ÅªÃæ¤ËÇ÷¤ëÂçºåËÜ¼Ò¡¦ÅÄÂ¼Ã£¿Í¤¬±«Í½Êó¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ý¤òÂ÷¤¹¤Î¤Ï¡Ä¡£½Â¤Ã¤¿ÇÏ¾ì¤È¥³¡¼¥¹ÂØ¤ï¤ê¤òÌ£Êý¤Ë¤Ç¤¤ë5ÏÈ8ÈÖ¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡Àè½µÆüÍË¤ÏÆ±¤¸ÉñÂæ¤Îºå¿À¥Þ¥¤¥ë¤Ç2°È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºå¿ÀJF¤Ï¥ì¡¼¥¹Á´ÂÎ¤Î¾å¤¬¤ê3F¤¬35ÉÃ3¤È¾ÃÌ×Àï¤ÇÀè¹ÔÀª¤ÏÁíÊø¤ì¡£ÇÏ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤éÆÍ¤È´¤±¤¿¾¡¤ÁÇÏ¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤ò´Þ¤á¡¢º¹¤·ÇÏ¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£Æ±¾ò·ï¤À¤Ã¤¿12R¤âÄ¾Àþ¡¢ÇÏ·²¤Î³°¤«¤é¿¤Ó¤¿ÇÏ¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼·èÃå¡£³°º¹¤·¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿Í×°ø¤ÏÁ°Ìë¤«¤é·ã¤·¤¯¹ß¤Ã¤¿±«¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡À²¤ì¤Ê¤éÇÏ¾ì·¹¸þ¤Ï¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÌÀÆü¤â±«Í½Êó¡£³«ºÅ3½µÌÜ¤Ç¡¢¤è¤ê³°º¹¤·¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ÎÉÇÏ¾ì°Ê³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¾¶á¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¤ÏÃæ»³¤«¤éºå¿À¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤¿14Ç¯¡Ê¤ä¤ä½Å¡Ë¤Ç¥À¥Î¥ó¥×¥é¥Á¥Ê¤¬½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê3F35ÉÃ4¤Çº¹¤·ÀÚ¤êV¡£Àè½µ¤Îºå¿ÀJF¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¸³«¤ÏÁ°Áö¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ç½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥«¥¯¥¦¥Á¤¬¥Ï¥Ê¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡£14Æ¬Î©¤Æ¤ÈÎãÇ¯¤è¤êÆ¬¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬Á°¡¹¤Ç±¿¤Ó¤¿¤¤ÇÏ¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤Ï´Ë¤Þ¤Ê¤¤¡£Æ»Ãæ¤ÏÊ¿¶Ñ¡Á¤ä¤äÂ®¤á¤ÇÎ®¤ì¤ë¡£º£¤ÎÇÏ¾ì·¹¸þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÏµÞºä¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¡£¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÀè¹ÔÇÏ¤Î¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÀ¤¤¤Ïº¹¤·ÇÏ¡£¤½¤·¤Æ±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¿åÊ¬¤ò´Þ¤àÇÏ¾ì¤Ê¤é¾å¤¬¤ê3F33ÉÃÂæ¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¡ý¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¤¬ºÇÍÎÏ¤À¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¹Ô¤µÓ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Á°Áö¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ2ºÐS¤ÏÁÆºï¤ê¤Ê¶¥ÇÏ¤Ç¡¢´°àú¤ËÎ©¤Á²ó¤Ã¤¿¾¡¤ÁÇÏ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤È¥¿¥¤¥àº¹¤Ê¤·¤Î2Ãå¡£2ºÐÆÃÍ¤Î¼ã¤µ¤Ï¤¢¤ë¤¬¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÁêÅö¹â¤¤¡£Á°ÁöÆâÍÆ¤«¤é»ýÂ³ÎÏ·¿¤Î°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Æ»°¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤²óÅ¾¤ÎÂ®¤¤¥Ô¥Ã¥ÁÁöË¡¡£½Ö»þ¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Þ¤Ç²ÃÂ®¤Ç¤¤ëÈ¿±þ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç²¼¤êºä¤¬¤¢¤ëµþÅÔ¤è¤ê¡¢Ä¾Àþ¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤È±¿¤Ù¤ëºå¿À¤ÎÊý¤¬¹ç¤¦¤Ï¤º¡£
¡¡ÏÈ¤âÇÏ¾ì¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÁª¤ó¤ÇÁö¤ì¤ë5ÏÈ8ÈÖ¤Ï¥Ù¥¹¥È¡£Æ»Ãæ¤ÏÃæÃÄ¤ÇµÓ¤ò¤¿¤á¡¢Ä¾Àþ¤ÏÆâ¥é¥Á±è¤¤¤Ç¶ì¤·¤àÀè¹ÔÀª¤ò¿¬ÌÜ¤Ë³°¤«¤é¥º¥Ð¥Ã¤Èº¹¤·ÀÚ¤ë¡£¡¡