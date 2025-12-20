£³Ç¯´Ö¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¢ª¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¢ª¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ò½ä¤ë¡È25ºÐÆüËÜ¿ÍDF¡É¤Ï¡Ö°ÜÀÒ¤¹¤ë¤´¤È¤Ë³Ø¤Ö¡×¡£²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤Ç³«»Ï£´Ê¬¤Î¶ÛµÞ½Ð¾ì¤Ë¤Ï¡ÖÁÛÄê³°¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡º£²Æ¡¢¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿CB¾®ÎÓÍ§´õ¤Ï¡¢£¹·î²¼½Ü¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¶ËÃ¼¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î18Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡¢AZ¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡ËÀï¤Ç¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢³«»Ï£±Ê¬30ÉÃ¤Ë¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¤ÎCB¥É¥¥¥µ¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥Î¥Ó¥Ã¥Á¤¬Éé½ý¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤¦¤·¤Æ¾®ÎÓ¤Ï³«»Ï£´Ê¬¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÁá¤µ¤Ç¸òÂå½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÄê³°¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¤ÎÂÇ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬£´ËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢AZ¤Î¤½¤ì¤Ï14ËÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸Ç¤¤¼é¤ê¤Î¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢»î¹ç¤Ï£°ÂÐ£°¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ªÎ»¡£¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥§¡¼¥º17°Ì¤Î¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¤È14°Ì¤ÎAZ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤à¡£
¡¡¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¤Î´ðËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£´¥Ð¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¼«¿Ø¤Ç¤ÏMF¥¿¥é¥¹¡¦¥é¥Þ¥ó¥Á¥å¥¯¼ç¾¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë¹ß¤ê¤Æ£µ¥Ð¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¡£º¸¤ÎCB¤òÌ³¤á¤¿¾®ÎÓ¤Ï¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÎÉ¤µ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢CB¤ÎÁª¼ê¤òÄà¤ê½Ð¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤é¤â»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡££¶ÈÖ¤ÎÁª¼ê¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ£µËç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤â¥µ¥¤¥É¤Ë´ó¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤è¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡63Ê¬¤ËFW¥¢¥Õ¥£¥ß¥³¡¦¥×¥ë¥ë¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¤Î¼éÈ÷¤ÏÊø¤ì¤º¡¢¾®ÎÓ¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËAZ¤ÎMF¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë¿ÈÂÎ¤ò´ó¤»¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼é¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À»þ´Ö¤¬½½Ê¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Âà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤â¼ºÅÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¡£º£Æü¡¢¾¡ÅÀ£±¤ò½¦¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê¾¡ÅÀ£±¤Ç¤¹¡×
¡¡AZÀï¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¾®ÎÓ¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çµá¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î£³¤«·î¡¢»î¹ç¤ËÍí¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì£Êý¤¬²ø²æ¤ò¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤Ë¾®ÎÓ¤Ø¶á¤Å¤¤¤Æ·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬µ×¡¹¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çµá¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤À¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤òµá¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Öº£Æü¤Î»î¹çÆâÍÆ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¶·â¤ÎÉôÊ¬¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢CB¤ÎËÍ¤«¤é¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡º£µ¨³«Ëë»þ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ¡£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï£¶»î¹çÃæ£µ»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏºÇ½ªÀá¡Ê£¶»î¹çÌÜ¡Ë¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯½ÐÈÖ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¯¥é¥µ¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¤â£¹·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢¤ï¤º¤«£µÊ¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ±½ã¤Ëº£¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç°ìÃ¶¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÌÀ¤±¤¿¤é¤â¤¦°ì²ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤é¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯£±·î¤Î¤³¤È¡££±Ç¯È¾¸å¤Î24Ç¯²Æ¤Ë¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ï¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¤È¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¾®ÎÓ¤Ï°ÜÀÒ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¤ÎÂÇ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬£´ËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢AZ¤Î¤½¤ì¤Ï14ËÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸Ç¤¤¼é¤ê¤Î¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢»î¹ç¤Ï£°ÂÐ£°¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ªÎ»¡£¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥§¡¼¥º17°Ì¤Î¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¤È14°Ì¤ÎAZ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤à¡£
¡¡¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¤Î´ðËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£´¥Ð¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¼«¿Ø¤Ç¤ÏMF¥¿¥é¥¹¡¦¥é¥Þ¥ó¥Á¥å¥¯¼ç¾¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë¹ß¤ê¤Æ£µ¥Ð¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¡£º¸¤ÎCB¤òÌ³¤á¤¿¾®ÎÓ¤Ï¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÎÉ¤µ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢CB¤ÎÁª¼ê¤òÄà¤ê½Ð¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤é¤â»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡££¶ÈÖ¤ÎÁª¼ê¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ£µËç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤â¥µ¥¤¥É¤Ë´ó¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤è¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡63Ê¬¤ËFW¥¢¥Õ¥£¥ß¥³¡¦¥×¥ë¥ë¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¤Î¼éÈ÷¤ÏÊø¤ì¤º¡¢¾®ÎÓ¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËAZ¤ÎMF¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë¿ÈÂÎ¤ò´ó¤»¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼é¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À»þ´Ö¤¬½½Ê¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Âà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤â¼ºÅÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¡£º£Æü¡¢¾¡ÅÀ£±¤ò½¦¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê¾¡ÅÀ£±¤Ç¤¹¡×
¡¡AZÀï¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¾®ÎÓ¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çµá¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î£³¤«·î¡¢»î¹ç¤ËÍí¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì£Êý¤¬²ø²æ¤ò¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤Ë¾®ÎÓ¤Ø¶á¤Å¤¤¤Æ·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬µ×¡¹¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çµá¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤À¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤òµá¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Öº£Æü¤Î»î¹çÆâÍÆ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¶·â¤ÎÉôÊ¬¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢CB¤ÎËÍ¤«¤é¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡º£µ¨³«Ëë»þ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ¡£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï£¶»î¹çÃæ£µ»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏºÇ½ªÀá¡Ê£¶»î¹çÌÜ¡Ë¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯½ÐÈÖ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¯¥é¥µ¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¤â£¹·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢¤ï¤º¤«£µÊ¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ±½ã¤Ëº£¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç°ìÃ¶¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÌÀ¤±¤¿¤é¤â¤¦°ì²ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤é¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯£±·î¤Î¤³¤È¡££±Ç¯È¾¸å¤Î24Ç¯²Æ¤Ë¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ï¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¤È¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¾®ÎÓ¤Ï°ÜÀÒ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£