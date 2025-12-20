ºå¿À¡¦ÅòÀõ¡õµÚÀî¤¬£²Âç¸øÌó¡¡ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Áè¤¤¡¢£²¿Í¤Ç¤ªÎ©¤ÁÂæ¡¡ÅòÀõ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×µÚÀî¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×
¡¡ºå¿À¤ÎÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÈµÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡¢Í¥¾¡Î¹¹ÔÀè¤ÎÊÆ¥Ï¥ï¥¤¤Ç£²Âç¸øÌó¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¡¢¢£²¿ÍÆ±»þ¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¡£º£Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂ¿¤¯¹×¸¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤È¤â¤Ë£±²ó¤º¤Ä¤ÇÆ±»þ¤Ï¤Ê¤·¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤äÌî¼ê¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆü¤ÎÌÜ¤òÍá¤Ó¤Ë¤¯¤¤Ìò²ó¤ê¤À¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î³åºÓ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¤¡£º£µ¨Æ±ÍÍ¤Î³èÌö¤Ç¡È¥¢¥Ä¥ª¥è¥ê¥ì¡¼¡É¤òÎÌ»º¤·¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¶õ¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ÅòÀõ¤ÈµÚÀî¤Ï¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ò¿©¤Ù¤¿¡££²³ØÇ¯º¹¤ÎÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¤È¤â¤ËÎ©¤Ä¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤«¤é¤Î·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅòÀõ¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡µÚÀî¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å¤¬¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ·Ñ¤®¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡º£µ¨¤ÏµÚÀî¤¬£¶£¶»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ï£±²ó¡£ÅòÀõ¤âÆñÉÂ¤«¤é¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤¬¡¢£´£°»î¹ç¤Ç¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ï£±²ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤â¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾ìÌÌ¤òµß¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ì¤â£²¿ÍÆ±»þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤È¤Ê¤ë¤È»êÆñ¤Î¶È¤À¡£
¡¡ÅòÀõ¤Ï¡ÖÃæ·Ñ¤®£²¿Í¤Ç¤ªÎ©¤ÁÂæ¡¢ÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡×¤È¾Ð¤¦¤¬¡¢·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤Îµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç½÷À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤âÈ´·²¡£¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤¬¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸×ÅÞ¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÅöÁ³¡¢³èÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£ÅòÀõ¤Ï£²£²Ç¯¤Ë£´£µ¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£µÚÀî¤âº£µ¨¤Ï£µ£²¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡¢¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¡Ö¿´Â¡¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³Ë¡£Íèµ¨¤â£²¿Í¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡º¸ÏÓ¤¬¡Ö¥ê¥ì¡¼¤ò¤·¤í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¤È¡¢±¦ÏÓ¤Ï¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥ê¥ì¡¼¤Ï£²¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤²óÅú¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤é¼«Á³¤Ë¥Û¡¼¥ë¥É¤â¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¥Áè¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢·ã¤·¤¤¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ïº£µ¨¡¢£µ£°»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦°Û¼¡¸µ¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¼é¸î¿À¤Î´äºê¤â°ÂÄê´¶¤Ï·òºß¡££²£´Ç¯¤Ë£·£°»î¹çÅÐÈÄ¤ÇºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿¶ÍÉß¤äÈ«¤Ê¤É¡¢Ìò¼Ô¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½ªÈ×¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¡È¥¢¥Ä¥ª¥è¡É¥³¥ó¥Ó¤¬Ç¤¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÁØ¤Î¸ü¤ß¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÅòÀõ¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤éÉé¤±¤â¤Ä¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¢¤ë¡££²¿Í¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤¬¼Â¸½¤·¤¿»þ¡¢À»ÃÏ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£