¡¡ºå¿À¤Î´äºêÍ¥Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤ËÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¯¥¢¥í¥¢¡¦¥é¥ó¥Á¤Ç¾èÇÏ¤ò½éÂÎ¸³¡£¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÉé¤±¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀã¿«¤òÊç¤é¤»¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î³«Ëë¥À¥Ã¥·¥å¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ÇµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢ºòÇ¯¤È£±£´Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
¡¡»³´Ö¤Ë¹¤¬¤ëÍºÂç¤ÊÁð¸¶¤òÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁö¤ë¡£¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥ººî¤ä¡Ö¥´¥¸¥é¡×¡Ö¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡×¤Ê¤É¡¢Ä¶¿Íµ¤±Ç²è¤â»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥í¥±ÃÏ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´äºê¤â¡¢½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¾èÇÏ¤Ë¤Ï¾¯¤·¹âÍÈ¤·¤¿É½¾ð¤À¡££²£¶Ç¯¤Ï¸áÇ¯¡££±£²Ç¯Á°¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤Í¡£¤¢¤Î»þ¤Ï£±£²Ç¯¤â¥×¥í¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡£¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÆ±´üÆþÃÄ¤ÎÇßÌî¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¤ò´Þ¤à£µ¾¡£´ÇÔ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é£±£±Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Î©¾ì¡¢Ìò³ä¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Âè°ìÀþ¤ÇÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó£²°Ì¤«¤é²¼¹î¾å¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¡¢£´£°¿ÍÏÈ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ê¤¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡Öµ²±¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½Ð¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤¬£²Ç¯ÌÜ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¡££²£³Ç¯¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÅÝ¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏºÆ¤Ó¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÁê¼ê¤Ë¿É»À¤ò¤Ê¤á¤¿¡£Àã¿«¤Î»×¤¤¤ÏÊç¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤ÇÉé¤±¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï´äºê¤ËÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¡¢´û¤ËÍèµ¨¤ÎÍÞ¤¨µ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖÇ®ÇÆ¡×¡£¾ï²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤òÍá¤Ó¡¢¿´¤ÏÇ®¤¯Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Ï¤Þ¤À°ìÇ¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¸½Ìò¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ö°ìÇ¯°ìÇ¯¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤·¤Æ¡¢¿ô»ú¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¸½ºßÃÏ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡£ÇÏ¹¥¤¤Ç¶¥ÇÏ¤¬¼ñÌ£¤Îº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢³«Ëë¥À¥Ã¥·¥å¤«¤é¤ÎÆÈÁö£Ö¤òÁÀ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÀè¤À¡£¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë²¿²ó¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ÀäÂÐÅª¤Ê¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¡¢Âë¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£