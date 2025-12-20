¡Ö¤Ò¤Ä¤¸¤Í¤¤¤ê¡×ºÙÅÄ¾ÍÊ¿¡¡ÁêÊý¡¦¾¾Â¼¾Í°Ý¤ËÈà½÷Ë½Ïª¤µ¤ì8Ç¯´Ö¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼²Ý¤»¤é¤ì¤¿
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ò¤Ä¤¸¤Í¤¤¤ê¡×¤¬18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾¾Â¼¾Í°Ý¡Ê37¡Ë¤¬ÁêÊý¡¦ºÙÅÄ¾ÍÊ¿¡Ê34¡Ë¤ÎÈà½÷¤òË½Ïª¤·¤¿¤¿¤á¡¢8Ç¯´Ö¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã´ë²è¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä2025È¿¾Ê²ñ¡×¤òÊüÁ÷¡£¡Ö¤Ò¤Ä¤¸¤Í¤¤¤ê¡×2024Ç¯¡ÖM¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å3¥«·î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤Î¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯CLUB¡×¤Î¡Ö¥Þ¥»¥·ÝÇ½¼Ò¼ã¼ê·Ý¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö¡ÊMC¤Î¡Ë·Ö¸¶¤µ¤ó³Ú¤·¤½¤¦¤ä¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·Ö¸¶¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦ÏÃÂê¤Ï²¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÙÅÄ¤¬»öÌ³½ê¤Î¼Ò°÷¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿·Ö¸¶¤Ï»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¼ê¤ò¤¿¤¿¤¡¢¾¾Â¼¤â¡Ö·Ö¸¶¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¡£ºÇ¸åÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢·Ö¸¶¤µ¤ó¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È³Ú²°¤Ø¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö¤¦¤Á¤Ã¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¶Ø»ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´Ë¡ÅÙ¡£¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡È¥À¥á¤À¤è¤Ê¡£¾¾Â¼¤¢¤Î¡¢¹¥¤¤Ê¿ô»ú¸À¤Ã¤Æ¡É¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡È8¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤Ï¤¤¡¢OK¡£ºÙÅÄ¡¢»öÌ³½ê¥é¥¤¥Ö¤Î¼êÅÁ¤¤8Ç¯¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢»öÌ³½ê¥é¥¤¥Ö¤Î¼êÅÁ¤¤¤¬96¥«·î¡×²Ý¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÙÅÄ¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¥é¥¤¥Ö¤Î¥â¥®¥ê¤È¤«¤ò96¥«·î¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤È¤«¡¢½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤â½Ð¤ì¤ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ºÙÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¬Ë½Ïª¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£