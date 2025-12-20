ÂçÃ«¥«¡¼¥É¡¢4²¯7ÀéËü±ß¡¡¶â¿§¥í¥´ÉÕ¤¡¢À¤³¦¤Ç1Ëç
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÌîµå¥«¡¼¥É¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¥Çä¤Ç¼ê¿ôÎÁ¤ò´Þ¤á¤Æ300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4²¯7ÀéËü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬19Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£ÂçÃ«¤Îº£µ¨¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¶â¿§¤Î¥í¥´¤È¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç1Ëç¤ÎÂåÊª¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÎÌîµå¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏºÇ¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«¤éºòµ¨¤Î¼çÍ×¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿6Áª¼ê¤Î¤ß¤¬º£µ¨¡¢ÇØÃæ¤Ë¶â¿§¤ÎÆÃÊÌ¥í¥´¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¡¼¥É¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥í¥´¤Ï¡¢7¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿4·î29Æü¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£