ºå¿À¡¡¿·½õ¤Ã¿Í¥â¥ì¥Ã¥¿³ÍÆÀ¡¡ÉÔµ¬Â§¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡ÈËâµå¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡ÉÉð´ï¡ªÃ¥»°¿¶Î¨£±£°¡¦£²£¶¡¡±¦¤ÎÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ´üÂÔ
¡¡ºå¿À¤Ï£±£¹Æü¡¢¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡áÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡á¤ÈÍèµ¨¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ã±Ç¯·ÀÌó¤ÇÇ¯Êð£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£µ£¶£°£°Ëü±ß¡Ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï£¹£¹¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î±¦ÏÓ¤ÏºÇÂ®£±£µ£¹¥¥í¤ò¸Ø¤ê¡¢ÉÔµ¬Â§¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡ÈËâµå¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡É¤¬Éð´ï¡£º£µ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç£±£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£²£´¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï¶Ã°Û¤Î£±£°¡¦£²£¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£±¦¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¹äÏÓ¤Ï¡¢¸×¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡¡ÈËâµå¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡É¤Î»È¤¤¼ê¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¸×¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥â¥ì¥Ã¥¿¤Ïºå¿ÀÆþ¤ê¤ËÂç¶½Ê³¡£¤½¤ÎÂè°ìÀ¼¤«¤é¿·Å·ÃÏ¤ËÄ©¤à¾ðÇ®¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤ËÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤ËÂçÊÑ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Ç£±£¸£¸¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£²¥¥í¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÄÌ»»£±£±£²»î¹çÅÐÈÄ¤È¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤¬ËÉÙ¡£ºÇÂ®£±£µ£¹¥¥í¤ÎÄ¾µå¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¤ÆºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ïº£µ¨Á´µå¿ô¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¡£¤·¤«¤â¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²£³ê¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤ä¥«¡¼¥Ö¤Î¤è¤¦¤Êµ°Æ»¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢½Ä¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÉÔµ¬Â§¤ÊÊÑ²½¤Ë¥â¥ì¥Ã¥¿¼«¿È¤â¡Ö¤Ê¤¼µÕ¤ÎÊý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²áµî¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËËâµå¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÇÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë°ìÈ¯¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤«¤é¤Ï»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£¸»î¹ç¤Ç£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£²£´¤ò»Ä¤·¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï¶Ã°Û¤Î£±£°¡¦£²£¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ç¤âÆ±£±£°¡¦£¶£µ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÅÐÈÄ¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¡£¤³¤ÎÅß¤ÏÊì¹ñ¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤â»²Àï¡££µ»î¹ç¤ËÅê¤²¡¢£µ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÌµ°ÂÂÇ£¸»°¿¶¤È¡¢¥É¥¯¥¿¡¼£Ë¤Ö¤ê¤Ï·òºß¤À¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤Î»È¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Ï¥²¥é¤¬Âç¸í»»¡£±¦¤ÎÃæ·Ñ¤®¤Î¶ðÉÔÂ¤Ë´Ù¤ê¡¢£··î¤Ë¥É¥ê¥¹¤È¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤ò¶ÛµÞÊä¶¯¤·¤¿¡£»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤³¤½²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÃæ·Ñ¤®±¦ÏÓ¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÝÆâµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ÏËÉÙ¤Ç¤¹¡£Íèµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¼ç¤ËÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¡£¥â¥ì¥Ã¥¿¤Ø¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼åÅÀ²ò¾Ã¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ®¶¸Åª¤Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¥â¥ì¥Ã¥¿¤ÏºÇ¸å¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡ª¡ª¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÍÛµ¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦£²£¹ºÐ¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¤Ïºå¿À¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤â¤¹¤°¤Ë¤Ê¤¸¤á¤½¤¦¤À¡£Èá´ê¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¡¢¥â¥ì¥Ã¥¿¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¢¡¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿¡Ê£Ä£á£õ£ò£é¡¡£Í£ï£ò£å£ô£á¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£´·î£±£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥Ô¡¼¥Ë¥ã¸©½Ð¿È¡££²£¹ºÐ¡££±£¸£¸¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£²¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥í¥ì¥ó¥½¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£µÇ¯£³·î¤Ë¥ì¥Ã¥º¤È·ÀÌó¡££²£±Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ¡££²£²Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£