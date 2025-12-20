¥È¥ì¥¨¥óºØÆ£»Ê¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤¬·ù¤¤¤ÊÍýÍ³¸ì¤ë¡Ö¤Þ¤Àµö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤ÎºØÆ£»Ê¡Ê46¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤¬·ù¤¤¤ÊÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã´ë²è¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä2025È¿¾Ê²ñ¡×¤òÊüÁ÷¡£
¡¡¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤Ï2015Ç¯¡¢Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖM¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£·ê»Ò²¼¤¬¤ê¡Ä¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¤ÎµÕ¤Ç¤¹¡×¤È¸å¤í¸þ¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£Ç¯Ç¯»Ï¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¦¥±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ºØÆ£¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿·Ý¿Í¤â½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î·Ý¿Í¤Ë¥â¥¶¥¤¥¯¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î³èÌö¤¬²â¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡ºØÆ£¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥ª¥ó¥«¥¸¤¬·ù¤¤¤Ç¡£¤Þ¤Àµö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ÖÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£