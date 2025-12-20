£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£´»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£·£¹¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯£±¡¥£²¡ó¤ÎÂçÉý¹â
NY³ô¼°19Æü¡ÊNY»þ´Ö14:11¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:11¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48231.39¡Ê+279.54¡¡+0.58%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23280.40¡Ê+274.04¡¡+1.19%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡50475¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+915¡¡+1.82%¡Ë
²¤½£³ô¼°19Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9897.42¡Ê+59.65¡¡+0.61%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24288.40¡Ê+88.90¡¡+0.37%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8151.38¡Ê+0.74¡¡+0.01%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.486¡Ê+0.026¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.151¡Ê+0.029¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.830¡Ê+0.027¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.231¡Ê-0.011¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.895¡Ê+0.045¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.524¡Ê+0.043¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.475¡Ê+0.070¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.748¡Ê+0.006¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.016¡Ê+0.051¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á56.63¡Ê+0.48¡¡+0.85%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4380.10¡Ê+15.60¡¡+0.36%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
87258.75¡Ê+1675.87¡¡+1.96%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1374Ëü5871±ß¡Ê+264000¡¡+1.96%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48231.39¡Ê+279.54¡¡+0.58%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23280.40¡Ê+274.04¡¡+1.19%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡50475¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+915¡¡+1.82%¡Ë
²¤½£³ô¼°19Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9897.42¡Ê+59.65¡¡+0.61%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24288.40¡Ê+88.90¡¡+0.37%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8151.38¡Ê+0.74¡¡+0.01%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.486¡Ê+0.026¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.151¡Ê+0.029¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.830¡Ê+0.027¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.231¡Ê-0.011¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.895¡Ê+0.045¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.524¡Ê+0.043¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.475¡Ê+0.070¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.748¡Ê+0.006¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.016¡Ê+0.051¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á56.63¡Ê+0.48¡¡+0.85%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4380.10¡Ê+15.60¡¡+0.36%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
87258.75¡Ê+1675.87¡¡+1.96%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1374Ëü5871±ß¡Ê+264000¡¡+1.96%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì