¹ñ»Þ»Õ¡¡¼«¤éÈï¼ÌÂÎ¤ÎºîÉÊ¤Ë¥µ¥¤¥ó¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇÏ¤Î´é¤òÉï¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÂ¤à¤ó¤À¡×
¡¡JRA¸½ÌòºÇÂ¿1119¾¡¤ò¸Ø¤ë¹ñ»Þ±ÉÄ´¶µ»Õ¡Ê70¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÆüËÜ»¨»ï¼Ì¿¿µ¼Ô²ñ¼Ì¿¿Å¸¤òË¬¤ì¡¢¼«¤éÈï¼ÌÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆþÁªºîÉÊ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤Î¼Ì¿¿¤¬ÆþÁª¤·¤¿¤Î¤Ï45²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç½é¡£6·î¤ËÈþ±º¥È¥ì¥»¥ó¤ÎÇÏË¼¤Ç´ÉÍýÇÏ¥½¥ë¥Ç¥Þ¥¸¥ç¡Ê²´3¡¢Ëõ¾Ã¡Ë¤Î´é¤òÉï¤Ç¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡Ê¾®³Ø´Û¡¦¾®ÁÒÍº°ìÏº»á»£±Æ¡Ë¤¬¡ÖÇÏ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ëºîÉÊ¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇÏ¤Î´é¤òÉï¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÂ¤à¤ó¤À¡£ÇÏ¤È°ì½ï¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÃë¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¼Ì¿¿¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±»Õ¡£70ºÐÄêÇ¯°úÂà¤¬Íè½Õ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖË»¤·¤¯¤Æ´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ë¤â¤Ê¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÏÂ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¶¥ÇÏ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¡£¸½ÌòºÇ¸å¤ÎG1¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡Ê2·î22Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö²ÖÆ»¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£