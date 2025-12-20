¾±»ÊÃÒ½Õ ºÊ¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤È¶¦±é¤â¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤Î¥®¥ã¥é¡¢²¶ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®(40)¤È¶¦±é¤¹¤ëºÝ¤ËÆ£ËÜ¤Î¥®¥ã¥é¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤äCM½Ð±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾±»Ê¤À¤¬¡¢¡Ö¥®¥ã¥é¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©»öÌ³½ê°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖÊÌ¡¹¤Ç¤¹¤è¡£¥ß¥¥Æ¥£¤Î¥®¥ã¥é¡¢²¶ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¤ÎÌðºî·ó¤«¤é¡Ö²¿¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾±»Ê¤Ï¡Ö¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Ìðºî¤«¤é¤Î¡Ö¥ß¥¥Æ¥£3000Ëü¡¢¾±»Ê·¯50Ëü¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¤ÏÊ°¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö50Ëü¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£