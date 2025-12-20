¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¡Û²Ö±à¡¡À¾¤ÎÌ¾Ìç¤ËÉü³è¤ÎÍ½´¶¡¡20Æü¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤ÇÅì³ë¤È·ãÆÍ
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¤Î²Ö±à¶áÅ´¥é¥¤¥Ê¡¼¥º¤Ï20Æü¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¡ÊÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¥í¥±¥Ã¥ÄÅì³ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£13Æü¤Î¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤ÏËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¥·¥ã¥È¥ë¥º°¦ÃÎ¤ò40¡½14¤Ç·âÇË¡£¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤è¤ê½¢Ç¤¤·¤¿ÂÀÅÄ½Õ¼ù¿·´ÆÆÄ¡Ê38¡Ë¤Î²¼¡¢7·î28Æü¤Ë¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç»ÏÆ°¡£¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢·ëÂ«ÎÏ¤È¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ÎËö¤Ë1ÉôÉüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿À¾¤ÎÌ¾Ìç¡£ÀäÂÐÌÜÉ¸¤Î¾º³Ê¡¢¤½¤·¤ÆÁÏÉô100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2029Ç¯¤Ë¸þ¤±¡¢°ìÀïÉ¬¾¡¤ÇÁ°¿Ê¤¹¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡À¾³¤¡¡¹¯Ê¿¡Ë
¡¡
¡¡Ì¾ÌçÉü³è¤Ë¸þ¤±¡¢ÂÀÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¸·¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÂ«¤Í¤ë¡£º£µ¨¤Î»ÏÆ°Æü¤Ï7·î28Æü¡£ÎãÇ¯¤Ê¤é¼ã¼ê¡¢Ãæ·ø¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¹çÎ®»þ´ü¤¬ÊÌ¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÅ±ÇÑ¤·Á´°÷¤Ç°ìÀÆ¤ËÆ°¤»Ï¤á¤¿¡£Áª¼ê¤«¤éÈ¿È¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö±¢¤Ç¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Öºòµ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é3»î¹ç¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÆ¬¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´ü¤òÁá¤¯¤·¡¢Á´°÷¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡1Éô¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿ºòµ¨¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼ç¤Ê¶¯²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥â¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤È¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¡Ê¾×ÆÍ¡Ë¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢»ÏÆ°¤«¤é¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÆ³Æþ¡£ÀìÌç¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ½µ2²ó¡¢ÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ´ÆÆÄ¼«¿È¡¢¸½Ìò»þÂå¤ò¶áÅ´¡Ê¸½²Ö±à¡Ë¤Ç²á¤´¤·¡¢°úÂà¸å¤Ë¥¹¥¯¥é¥à¥³¡¼¥Á¤äFW¥³¡¼¥Á¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç´ÆÆÄ¤Ø¤Î½¢Ç¤Í×ÀÁ¤¬¤¢¤ê¡¢¼õÂú¤·¤¿¡£Áª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á»þÂå¤è¤ê¤â»Å»ö¤ÏÂ¿¤¯¡¢¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÊ¬ÀÏºî¶È¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤·¤ó¤É¤µ¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂç¤¤¤¡£´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡£¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖTNT¡ÊTakes¡¡No¡¡Talent¡Ë¡½¡½ºÍÇ½¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï»ÑÀª¤ÈÅØÎÏ¡½¡½¡×¡£ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¡¢¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¯¥¦¥§¥¤¥É¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼»á¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥²¥Ë¥¢»á¡¢Â¼ÅÄµ£»á¤é¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖÂ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÅØÎÏ¤¹¤ë¡¢Å¥¤¯¤µ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£¡È¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò100¡ó¤ä¤ê¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×
¡¡9·î¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¶áÅ´¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Ç·ëÂ«¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£ÃÏ¾åÌó300¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤¬¥´¡¼¥ëÃÏÅÀ¤Ç¡¢Ìó1600ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤ê¡È¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£²á¹ó¤ò¶Ë¤á¤¿¤¬¡¢1Éô¾º³Ê¤Ø¤Î¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡£2Éô¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ1Éô¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤Î¤¬º£µ¨¤ÎÀäÂÐÌÜÉ¸¡£ÁÏÉô100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2029Ç¯¤Ë¸þ¤±¡¢Ãå¼Â¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡þÂÀÅÄ¡¡½Õ¼ù¡Ê¤ª¤ª¤¿¡¦¤Ï¤ë¤¡Ë1987Ç¯¡Ê¾¼62¡Ë2·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î38ºÐ¡£Å·Íý¡¢Æ±Âç¤ò·Ð¤Æ¶áÅ´¡Ê¸½²Ö±à¡Ë¤Ë²ÃÆþ¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏHO¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£16Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£Æ±Âç¤Î¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¤Æ20Ç¯¤«¤é¶áÅ´¤Î¥¹¥¯¥é¥à¥³¡¼¥Á¤äFW¥³¡¼¥Á¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£º£µ¨¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£
¡¡
¡¡¡û¡Äº£µ¨¤ÏHO¾å»³óÕºÈ¡Ê26¡Ë¤È¿·²ÃÆþ¤Î¸µ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½CTB¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥Þ¥¬¡á¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡Ê27¡Ë¤¬¶¦Æ±¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¡£¾å»³¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È°ÕÍß½½Ê¬¤À¡£Æ±¤¸¤¯¿·²ÃÆþ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½SO¥ê¥Ü¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¹¶·â¤Î³Ë¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¥¸¥§¥ó¥»¥ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë½ç±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤É¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡
¡¡¡»¡Äº£µ¨¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖTNT¡×¡ÊTakes¡¡No¡¡Talent¡Ë¡½¡½ºÍÇ½¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï»ÑÀª¤ÈÅØÎÏ¡½¡½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ÎÆ°¤¡¢¿²µ¯¤¤ÎÂ®¤µ¡¢ÂÅ¶¨¤ò°ìÀÚÇÓ¤·¡¢Å°Äì¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¯¡£À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ºÍÇ½¤ËÍê¤é¤º¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤é¤òÎ§¤·¡¢¼«¤é¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ç100¡ó¤ÎÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î°ÕÌ£¤Ï¡ÖTeam¡¡No¡¡Tameni¡×¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¡£20Æü¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¡¦Åì³ëÀï¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ê¡¼¥º¥È¥ì¥«¡×¤ä¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¹æ³°¿·Ê¹¡×¤Ê¤É¤òÆþ¾ì¸ý¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ëÍ½Äê¡£Áª¼ê¥È¥ì¥«¤Ï³«ËëÀï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Û¡¼¥à7»î¹ç¤ÇÀèÃå2000ËçÇÛÉÛÍ½Äê¡£¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥Á¹æ³°6000Éô¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡