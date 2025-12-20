³ÚÅ·¡¦ÃæÅç¤¬GG¾Þ³ÍÆÀ¤Ë°ÕÍß¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡ÖËÍ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡º£µ¨³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿³ÚÅ·¤ÎÂçÂ´2Ç¯ÌÜ¡¦ÃæÅçÂçÊå³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ì¤Ä¡×¤ÈÍèµ¨¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ³ÍÆÀ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø¡¢¤¹¤Ç¤ËÃæÅç¤Î»ëÀþ¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¼ººö2¤Ç¼éÈ÷Î¨¡¦993¡£½é¼õ¾Þ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÀÉ¼¿ô¤Ï56É¼¤Ç¡¢7°Ì¤É¤Þ¤ê¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤è¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð°ÂÄê¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼éÈ÷¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡ÖËÍ¤Ï¥°¥é¥Ö¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÅê¤²¤³¤Þ¤Ê¤¤¡£¶â¿§¤Î¥°¥é¥Ö¤òÂç»ö¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë