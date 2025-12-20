º£½ÕÁªÈ´½Ð¾ì¤Î¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë1Ç¯¤Î¶à¿µ½èÊ¬¡¡Ë½¸À¤ÈÂÎÈ³¡¢Êó¹ðµÁÌ³°ãÈ¿
¡¡ÆüËÜ³ØÀ¸Ìîµå¶¨²ñ¤Ï19Æü¡¢¿³ºº¼¼²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¹â¹»15·ï¤Î½èÊ¬¤ò·è¤á¤¿¡£º£½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê²Æì¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤ÏË½¸À¤ÈÂÎÈ³¡¢Êó¹ðµÁÌ³°ãÈ¿¤Ç11·î13Æü¤«¤é1Ç¯¤Î¶à¿µ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î²ÆìÂç²ñ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢µã¤Êø¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¡£8·î¤ËÉô°÷¤Ë10¥¥í°Ê¾å¤òÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¤³¤È¤ä¡¢Éô°÷¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò3µåÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯ÁªÈ´½Ð¾ì¤ÎÅì³¤Âç»¥ËÚ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ÏÉô°÷¤ÎµÊ±ì¤È°û¼ò¤Ç10·î22Æü¤«¤é1¥«·î¤ÎÂÐ³°»î¹ç¶Ø»ß¡£¼Ä»³»º¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤ÏË½ÎÏ¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¤Ê¤É¤Ç7·î23Æü¤«¤é2Ç¯¤Î¶à¿µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£