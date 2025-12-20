ºå¿À¡¡¥É¥é1Î©ÀÐÀµ¹¡¡ÁÏ²ÁÂç¤Ç¸µ¥×¥í¤Î¹â¸ýÎ´¹Ô¥³¡¼¥Á¤Ë½Ð²ñ¤¤µ»½Ñ¤¬¸þ¾å¡¡¼ç¾¤òÌ³¤á¤ÆÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤âÀ®Ä¹
¡¡¡Ú¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Î¸ÝÆ°¡Ûºå¿À¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹¤ÏÁÏ²ÁÂç¤Çµ»½ÑÌÌ¡¢Àº¿ÀÌÌ¤È¤â¤ËÂç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿¡£º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤Î3µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¡£¡ÖÀ¤ÂåNo¡¦1¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢ºå¿À¡¢¹Åç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬1°Ì»ØÌ¾¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡µ»½Ñ¸þ¾å¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢µð¿Í¤Ç³èÌö¤·¤¿¹â¸ýÎ´¹Ô»á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¡¢Îý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Àµ¹¤¬Âç³Ø2Ç¯»þ¤ËÁÏ²ÁÂç¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤ì¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¶¤ëÎÏ¡¢Èô¤Ð¤¹ÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤Ü²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡£¥×¥í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÃÎ¤ë¹â¸ý»á¤Ç¤µ¤¨¤âÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤òÇ§¤á¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¡È¼åÅÀ¡É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÌ¤´°¤ÎÂç´ï¤Î¿¤Ó¤·¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¡ÉÂÇ¤ÁÊý¤È¤¤¤¦¤«¡£¾õÂÖ¤¬°¤¯¤Æ·ë²Ì¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÇ¤ÁÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æó¿Í»°µÓ¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï°ÊÊ¤Î½¤Àµ¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢½õ¸À¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¡×¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢Âç¤¤¯¼è¤ë°ìÊý¤Ç»ÏÆ°¤ÏÁá¤¯¤¹¤ë¡£¿ô¼ïÎà¤Î¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¥É¥ê¥ë¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÊø¤ì¤Ë¤¯¤¤ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ì¤«¤é¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£µÛ¼ýÎÏ¤È½¤ÀµÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¸½À¤Î¹â¤µ¤â°ìµéÉÊ¡£·ë²Ì¤Ï¤¹¤°¤ËÉ½¤ì¡¢2Ç¯½Õ¤Ë¤ÏÅìµþ¿·Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç3´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìµ¤¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ»½Ñ¤À¤±¤ÇÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¹Í¤¨Êý¤Ç·ë²Ì¤ÏÁ´Á³ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µ»½ÑÌÌ¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÀµ¹¤ÏÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂç³Ø4Ç¯¤Î»þ¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¡ÊÂ¾¿Í¤Î¡Ë·ù¤Ê¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¼«¤é¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ÆÎý½¬¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿Î©¾ì¤«¤é¤Ï°ìÊÑ¡£¶ìÇº¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£80¿Í¶á¤¤Éô°÷¤ò¤Þ¤È¤á¤ë½ÅÀÕ¤òÃ´¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£Éô°÷¤ÎÎý½¬¤äÀ³Ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¡ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿Í¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¸å¡¢À¸¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ó¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÀµ¹¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥×¥í¤Ç¤Î²¸ÊÖ¤·¤òÀÀ¤¤¡¢ÌÔ¸×¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë
¢¨Î©ÀÐÀµ¹¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç·×4²ó¤Ç½ª¤ï¤ê