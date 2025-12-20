ºå¿À¡¦¹â»ûË¾Ì´¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¡È¥¹¥Æ¡Á¥¡É¤Ê½éÃÆ¤À¡ªÍèµ¨ÈôÌö¤Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ó¡¼¥Õ¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥êÁýÎÌÃæ
¡¡À»ÃÏ¤Ç¤Î½é¥¢¡¼¥Á¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢¾ï²Æ¤ÎÅç¤ÇÀäÉÊ¥¹¥Æ¡¼¥¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£ºå¿À¡¦¹â»û¤Ï¼«¿È½é¤ÎÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤òËþµÊÃæ¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¿©»ö¤Ç¡¢¥Ð¥«¥ó¥¹´ü´Ö¤Ç¤ÎÂÎ½ÅÁý¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂÎ¤¬¥Ç¥«¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÁýÎÌ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜ¶È¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Æî¹ñ¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý»²¤·¡¢½ÉÇñÀè¤Ç¤ÏËèÆüÁÇ¿¶¤ê¤ò·ÑÂ³¡£¡ÖÌîµå¤ÏÆ¬¤Ë¤¢¤ë¡£³Ú¤·¤à¤À¤±³Ú¤·¤ó¤ÇÁá¤¯µ¢¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¹âÂ´5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤ò´Þ¤à2ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÅ¨ÃÏ¤Î¿·³ã¤È¿ÀµÜ¤ÇµÏ¿¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î°ìÈ¯¤ÏÍèµ¨¤Ø¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÇÂÇ¤Æ¤ì¤ÐºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÂÎ½Å¤Ï¸øÉ½76¥¥í¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤ÎÆñÅ¨¡ÈÉÍÉ÷¡É¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤Ù¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ó¡¼¥Õ¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥êÁýÎÌ¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¡£¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¡×¤ÎÇ¯ÃË¤¬¡¢Íèµ¨¤ÏÈôÌö¤Î°ìÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£