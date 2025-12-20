¾±»ÊÃÒ½Õ¡ÖÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÎÏÀâ¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö²¶¤Ï¥ß¥¥Æ¥£¤Î¥ª¥Þ¥±¤À¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤¬18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®(40)¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤Ï¥ß¥¥Æ¥£¤Î¥ª¥Þ¥±¤À¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã´ë²è¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä2025È¿¾Ê²ñ¡×¤òÊüÁ÷¡£11²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÉÊÀîÍ´¡Ê53¡Ë¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼0ËÜ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÁêÊý¤Î¾±»Ê¤Ë¡Ö¾±»Ê¤ÏÇä¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤â¤¦Â´¶È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾±»Ê¤Ï¡ÖÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡ª¤À¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ë¤Î¡¢º£Ç¯3²óÌÜ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤¬¡¢ÉÊÀî¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤È¡¢¾±»Ê¤ÈÆ£ËÜ¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÎÁÍýÈÖÁÈ¤ò¾å¤²¡Ö´§ÈÖÁÈ¤ß¤¿¤¤¤ÊÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾±»Ê¤Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Ë¾±»Ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¥ª¥Þ¥±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡Ö¾±»Ê¡õ¥ß¥¥Æ¥£¤ÎÇÁ¤¸«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡º£¤Ç¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Ç¤âÉÊÀî¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËCM½Ð±é¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾±»Ê¤Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤¬Ä´»Ò¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢¤â¤¦¥ß¥¥Æ¥£¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤ë¤Î¤ä¤á¤í¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡Ö´¶¤¸¤ë¤ó¤À¡ª²¶¤Ï¥ß¥¥Æ¥£¤Î¥ª¥Þ¥±¤À¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤è¡ª1²ó¡¢¾±»Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤í¤è¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÉÊÀî¤Î¡Ö1²ó¡¢ÉÊÀî¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¡¢¤ªÁ°¡×¤Ë¤Ï¶ì¾Ð¡£¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý·Ý¿Í¤«¤é¡¢¥ß¥¥Æ¥£¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý·Ý¿Í¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤¿¡£