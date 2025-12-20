Þá¾ÅÊ£Àþ¹âÂ®Æ»Ï©¤¬Á´Àþ³«ÄÌ¡½Ãæ¹ñ
½Å·Ä»Ô¤È¸ÐÆî¾Ê¤ò·ë¤ÖÞá¾ÅÊ£Àþ¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÉðÎ´¡½×Å¿å¶è´Ö¤ÈÉðÎ´¡½Æ»¿¿¶è´Ö¡Ê½Å·Ä¶è´Ö¡Ë¤¬18Æü¡¢°ìÈÌ¼ÖÎ¾¸þ¤±¤Ë³«Êü¤µ¤ì¡¢Æ±¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÁ´Àþ³«ÄÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Þá¾ÅÊ£Àþ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¡¢Á´Ä¹280¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡¢¶¶ÎÂ¤È¥È¥ó¥Í¥ë¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤¬8³ä¤ËÃ£¤·¡¢Åê»ñÁí³Û¤ÏÌó640²¯¸µ¡ÊÌó1Ãû4080²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤ê¡¢½Å·Ä»Ô¤Î¹âÂ®Æ»Ï©·úÀß»Ë¾å¡¢Åê»ñµ¬ÌÏ¡¦·úÀßÆñ°×ÅÙ¤È¤â¤Ë»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½Å·Ä¡¦À®ÅÔÎ¾ÅÔ»Ô·ÐºÑ·÷¤ÈÃæ¹ñÆîÉô¡¦¥¢¥»¥¢¥ó½ô¹ñ¤ò·ë¤ÖÂçÆ°Ì®¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¡¢ÆîÊý¸þ¤Øµ®½£¾Ê¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èËÌÉôÏÑ¹Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥ë¡¼¥È¤ËÈæ¤Ù¤Æ³¤¤Ë½Ð¤ëµ÷Î¥¤¬70¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢±èÀþ´ë¶È¤ÎÊªÎ®¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë