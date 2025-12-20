ºå¿À¡¡¿·¼é¸î¿À¸õÊä¡¡¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿³ÍÆÀ¡ª¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»112ÀïÅÐÈÄ¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¡×
¡¡ºå¿À¤Ï19Æü¡¢Íèµ¨¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤ÆËâµå¡ÖµÕÊý¸þ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¤òÁà¤ë¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿Åê¼ê¡Ê29¡áÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤È·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö99¡×¡¢Ã±Ç¯·ÀÌó¤ÇÍèµ¨¤Î¿äÄêÇ¯Êð¤Ï100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5600Ëü±ß¡Ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»112»î¹çÅÐÈÄ¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¤À¡£ËÜÌ¿¤Ï´äºê¤Ê¤¬¤é¿·¼é¸î¿À¸õÊä¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÂçÊÑ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¶¸Åª¤Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡ª¡ª¡×¤ÈÃÌÏÃ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÅêµå¤Î56¡ó¤òÀê¤á¤¿¤Î¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Îµ°Æ»¤òÉÁ¤¯¡£ÄÌ¾ï¤È¤ÏµÕ¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥å¡¼¥ÈÊý¸þ¤ËÍî¤Á¤ë¡£½Ä¤Ë¥¹¥È¥ó¤ÈÄÀ¤à»þ¤â¤¢¤ë¡£1Ê¬´ÖÅö¤¿¤ê¤Î²óÅ¾¿ô¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤1990²óÅ¾¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤¬ÆÃ¼ì¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤à¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤³¤ËºÇÂ®159¥¥í¤ÎÄ¾µå¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤ÇÃ¥»°¿¶Î¨10¡¦65¤Î¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï24Ç¯3·î¤Î¡Ö±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¡×¤«¤éÉü³è¡£Í··â¸õÊä¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤È¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥¯¡ÊÂç¼ê¶ä¹Ô¡Ë¡×¤Ç¡¢¿Æ»Ø¤Ç¿Í¤µ¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤ò¤³¤¹¤ë¡Ö¤ª¶â¡×¤ò»Ø¤¹¥Ý¡¼¥º¤ä¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¿¬¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë20¥É¥ë»¥¤ò¤·¤Î¤Ð¤»¡¢ÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¤Ï»æÊ¾¤ò¤Ò¤é¤Ò¤é¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¡£Ï¢ÇÆ¤Î»È¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¸×¤ËÂç¶â¤ò¿¶¤é¤»¤ë¡£
¡¡¡þ¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿¡¡1996Ç¯4·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£15Ç¯¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢FA¤Ç¥ì¥Ã¥º¤È·ÀÌó¡£21Ç¯9·î26Æü¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯11·î¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢23Ç¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿55»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»112»î¹ç¤Ç6¾¡5ÇÔ2¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨4.17¡£1¥á¡¼¥È¥ë88¡¢102¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£