ºå¿À¡¦ÅòÀõµþ¸Ê&µÚÀî²íµ®¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Ç¡ÈSUP¶¦±é¡ÉÍèµ¨¤Ï¡È¤ªÎ©¤ÁÂæ¶¦±é¡É¤À!!¡¡2¿Í¤ÇÉ¬¾¡¥ê¥ì¡¼ÀÀ¤¦
¡¡ºå¿À¡¦ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢µÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢Í¥¾¡Î¹¹ÔÀè¤Î¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Íèµ¨¡Ö¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Î¶¦±é¡×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£µß±çÅê¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï°ÛÎã¡£¤½¤ì¤Ç¤âSUP¡Ê¥µ¥Ã¥×¡ËÂÎ¸³¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡È°ÂÄê´¶¡É¤¬¤¢¤ì¤Ð´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤À¡£2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¡¢µåÃÄ½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤Î¡Ö¥ª¥è¥¢¥Ä¡×¥³¥ó¥Ó¤¬ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¸þ¤±¤Æ¸×¤ÎºÇ¶¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÞÅ·¤Î¥¢¥é¥â¥¢¥Ê¤Ç¤â2¿Í¤ÏÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ÇË¬¤ì¤¿¥Ó¡¼¥Á¤Ç½é¤á¤ÆSUP¡Ê¥µ¥Ã¥×¡Ë¤òÂÎ¸³¡£´À¤òÎ®¤·¤¿¸å¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤âÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£½¼¼Â¤Î°ìÆü¤ò²á¤´¤·¤¿ÅòÀõ¤ÈµÚÀî¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅòÀõ¡ÖÃæ·Ñ¤®2¿Í¤¬¤ªÎ©¤ÁÂæ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡µÚÀî¡ÖÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¾å¤¬¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡£Ãæ·Ñ¤®¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¹â¤¤ÊÉ¤À¤«¤é¤³¤½ÌÜ»Ø¤¹²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£µß±çÅê¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£ÅòÀõ¤Ï7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¡Ö¶»ÄÇ²«¿§¤¸¤óÂÓ¹ü²½¾É¡×¤«¤éÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÌÜÉ¸¤Î40»î¹çÅÐÈÄ¤ò¥¯¥ê¥¢¡£°ìÊý¡¢¹âÂ´6Ç¯ÌÜ¤ÎµÚÀî¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î66»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1ÅÙ¤À¤±¡£Î¾Åê¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢·ÑÅê¥ê¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤Ë¤±¤ó°ú¤·Â³¤±¤ì¤Ð¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡µÚÀî¡Ö¥ê¥ì¡¼¤ò¤·¤í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÅòÀõ¡Ö¥ê¥ì¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¿¤¤¡£¡Ê2¿Í¤Ç¡Ë¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Û¡¼¥ë¥É¿ô¤âÁý¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡×
¡¡2¿Í¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¤è¤¯¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£±óÀ¬Àè¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¿·´´Àþ¤âÆ±ÊØ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Ç¯Îð¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Îµ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿´ÖÊÁ¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë¡£Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ë¶¦Æ®¤Ø¸þ¤±¤Æ¤âSUP¡Ê¥µ¥Ã¥×¡ËÂÎ¸³¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡È°ÂÄê´¶¡É¤¬¤¢¤ì¤Ð´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¡£
¡¡ÅòÀõ¡ÖºÇ½é¤ÏÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó´·¤ì¤Æ¤¤¿¡×
¡¡µÚÀî¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅòÀõ¤µ¤ó¤ÏÀ®Ä¹¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂÎ¸³Åö½é¤Ï¶ìÀï¤â5Ê¬¸å¤Ë¤Ï2¿Í¤È¤âÂÐ±þ¡£¥Ü¡¼¥É¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤ÆÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£ÂÎ´´¤Î¶¯¤µ¤È¹â¤¤½ç±þÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¹âÅÙ¤Êµ»¤â½¬ÆÀ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤âÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤òÀ¸¤«¤»¤Ð¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Î¶¦±é¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÅòÀõ¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤â¡Ö¿´Â¡¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëºÇ¶¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÃæ¿´¤ËÍèµ¨¤Ï¡Ö¥ª¥è¥¢¥Ä¡×¥³¥ó¥Ó¤¬¤¤¤ë¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë
¡¡¡û¡ÄµÚÀî¤ÈÅòÀõ¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¥¢¥é¥â¥¢¥Ê¥Ó¡¼¥Á¤ÇABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇ¯»ÏÆÃÈÖ¡ÖÀµ·î¤«¤é¸×¥Ð¥ó¡¡¥Ï¥ï¥¤Í¥¾¡Î¹¹Ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÊÍèÇ¯1·î2Æü¡¢¸á¸å11»þ30Ê¬¡Á¡Ë¡×¤Î¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£SUP¡Ê¥µ¥Ã¥×¡Ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥«¥Ñ¥ê¥ê¥Ï¥ï¥¤¡×¤Î»ØÆ³¤Î²¼¡¢¥µ¥Ã¥×ÂÎ¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ëÀìÌçÅ¹¤Î¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤Ç¤ÏËÜ¾ì¤Î°ïÉÊ¤ò´®Ç½¡£¤Þ¤¿¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï´äºê¤¬¡Ö¥¯¥¢¥í¥¢ËÒ¾ì¡×¤ÇÇÏ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£