ºå¿À¡¦¥É¥ê¥¹¤¬·ÀÌó±äÄ¹¡ÖÍèÇ¯¤âÆ£Àî´ÆÆÄ¤òÆ¹¾å¤²¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ºå¿À¤Ï¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö85¡×¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î³èÌö¤ò¤·¤¿Á°²óºßÀÒ»þ¤Î¡Ö98¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£Íèµ¨¤Î¿äÄêÇ¯Êð¤Ï65Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯140Ëü±ß¡Ë¤ÎÃ±Ç¯·ÀÌó¤Ç¡¢ÅÓÃæ²ÃÆþ¤·¤¿º£µ¨¤Î10Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¥ì¡¼¥È¤ÇÌó1480Ëü±ß¡Ë¤«¤éÂçÉýÁý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¡Ê7·î¡Ë¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤âÆ£Àî´ÆÆÄ¤òÆ¹¾å¤²¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¹§¹ÔµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅÓÃæÆþÃÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤âÏ¢ÇÆ¤Øµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤Ëºå¿À¤ËÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£º£½©¤Î°Â·Ý¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤ËÊÑ²½µå¤ò¶µ¤¨¤ë°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¡£7¿Í¤¬ºßÀÒ¤·¤¿º£µ¨¤Î»ÙÇÛ²¼½õ¤Ã¿ÍÀª¤ÇÍ£°ì¡¢Íèµ¨¤â»Ä¤ë¡£¡¡