DeNA¡¡¡È¥Ý¥¹¥È·¬¸¶¡É´üÂÔ¤ÎÎ¾ÂÇ¤Á³°Ìî¼ê¡¦¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡¡º£µ¨3A¤Ç44Àï13È¯
¡¡DeNA¤¬Íèµ¨¿·³°¹ñ¿Í¤È¤·¤ÆÁ°¥ì¥¤¥º3A¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ò¥å¥ó¥á¥ë³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤Ï¡¢1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢89¥¥í¤È¾®ÊÁ¤âÎ¾ÂÇ¤Á¤ÇÄ¹ÂÇÎÏ¤ò»ý¤ÁÈ÷¤¨¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤Ë³¤³°FA¸¢¤Î¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤·¤ÆÀ¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¡Ö¥Ý¥¹¥È·¬¸¶¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ê¤É2¥Á¡¼¥à¤Ç·×37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.170¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡£3A¤Ç¤Ï·×44»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.297¡¢13ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£¥ª¥Õ4¿ÍÌÜ¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¡£¥ë¥¤¡¼¥º¡ÊÁ°¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º»±²¼¡Ë¡¢¥³¥Ã¥¯¥¹¡ÊÁ°¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¡¢¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¡ÊÁ°¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁ´¤ÆÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÌî¼êÊä¶¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°ºå¿À¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤È¤â·ÀÌó¹ç°Õ´Ö¶á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£