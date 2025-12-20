Æü¶äÍø¾å¤² ¡¡¡Ö¶âÍø¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ø
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò£°¡¦£²£µ¡ó°ú¤¾å¤²¤Æ¡¢£°¡¦£·£µ¡óÄøÅÙ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£µÇ¯°ÊÍè¡¢Ìó£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹â¤ä±ß°Â¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Æü¶ä¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤ÎÀµ¾ï²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æü¶ä¤Ïº£Ç¯£±·î¤ËÍø¾å¤²¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¡¢£¶²ñ¹çÏ¢Â³¤ÇÍø¾å¤²¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¹â´ØÀÇ¤¬´ë¶È¼ý±×¤ËÍ¿¤¨¤ëÂÇ·â¤ÏÅö½é¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¾®¤µ¤¤¤è¤¦¤À¡£ÍèÇ¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¤â¹â¤¤¿å½à¤ÎÄÂ¾å¤²¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¶ä¤Ï¡¢Íø¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª²Á¤¬°ÂÄê¤·¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î´ðÈ×¤¬À°¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æü¶ä¤Ï°ÙÂØ¿å½à¤òÄ¾ÀÜ¤ÎÀ¯ºöÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¼Â¾ð¤¬¤¢¤ë¡£±ß°Â¤ÏÊª²Á¹â¤ò½õÄ¹¤·¡¢¹ñÌ±¤Ë¤â´ë¶È¤Ë¤âÉÔËþ¤¬¶¯¤¤¡£²áÅÙ¤Ê±ß°Â¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍø¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤È´ËÏÂÅª¤Ê¶âÍ»À¯ºö¤ò»Ö¸þ¤·¤ÆÁá´ü¤ÎÍø¾å¤²¤Ë¿µ½Å¤À¡¢¤È¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÏÊª²Á¹â¤ò·üÇ°¤·¡¢Íø¾å¤²¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿£³£°Ç¯¡×¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÝÂê¤Ï¥Ç¥Õ¥ì¤È±ß¹â¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È±ß°Â¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤ÈÆü¶ä¤Ï½èÊýäµ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¶âÍ»À¯ºö¤Î±¿±Ä¤Ç¤Ï¡¢·Êµ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ´ËÏÂÅª¤Ç¤â¤Ê¤¯°ú¤Äù¤áÅª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÖÃæÎ©¶âÍø¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¡£Æü¶ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£±¡¦£°¡Á£²¡¦£µ¡ó¤Î¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤È¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢º£¸å¤â·ÐºÑÊª²Á¾ðÀª¤Ë±þ¤¸¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÍø¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¤ÊÍø¾å¤²¤Ç¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤Ï¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ø¤ÈÆþ¤ë¡£
¡¡Ãæ¾®´ë¶È¤Î»ñ¶â·«¤ê¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬²È·×¤ò°µÇ÷¤·¡¢¾ÃÈñ¤ò²¼²¡¤·¤·¤Ê¤¤¤«¡£Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ò·èÄê¤·¤¿Ä¾¸å¡¢£±¥É¥ë¡á£±£µ£·±ß¤È±ß°ÂÊý¸þ¤Ø¤ÈÆ°¤¤¤¿¤Î¤â·üÇ°ºàÎÁ¤À¡£
¡¡Æü¶ä¤ÏÀ¯ºöÊÑ¹¹¤Î±Æ¶Á¤òÀººº¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ËÌÜÇÛ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¸å¤ÎÀ¯ºö¤ÎÆ»¶Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î²¼¤ÇºâÀ¯¤¬°²½¤¹¤ë·üÇ°¤ä¡¢Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë´ÑÂ¬¤Ç¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Ï£²¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢Ìó£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍøÊ§¤¤Èñ¤¬µÞÁý¤¹¤ì¤Ð¡¢ºâÀ¯À¯ºö¤òÂçÉý¤ËÀ©Ìó¤¹¤ë¡£
¡¡Æü¶ä¤¬¡¢À¯ÉÜ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£
