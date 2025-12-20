¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÀéÍÕÉ´²»¡¡SP4°ÌÈ¯¿Ê¤Ç¸ÞÎØÁ°¿Ê¡Ö¥Õ¥ê¡¼7ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯12·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤Æ³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¤Ïºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢3°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡Ê20¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬74¡¦60ÅÀ¤Ç4°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½3ÏÈÌÜ¤òÁè¤¦Áª¹ÍÂÐ¾ÝÁª¼ê¤Ç¤ÏºÇ¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢½é¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿¡£ÃË»ÒSP¤Ç¤Ï23Ç¯»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î»°±º²ÂÀ¸¡Ê20¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬95¡¦65ÅÀ¤Ç¤¦¤ì¤·ÎÞ¤Î2°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤Á¤é¤âßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤Ê3ÏÈÌÜÁè¤¤¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢ÀéÍÕ¤¬¾Ð´é¤Ç³ê¤ê¤¤Ã¤¿¡£·Ú²÷¤Ê¡Ö¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¡×¤Ë¾è¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¡£¥¹¥Ô¥ó¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤âºÇ¹âÆñÅÙ¤Î¥ì¥Ù¥ë4¤Ç¤½¤í¤¨¡¢±éµ»¸å¤Ï¥ê¥ó¥¯ÏÆ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÍÅÄÈþ±É¥³¡¼¥Á¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡£¡Öº£Æü¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿¤Ó¿¤Ó¤ä¤í¤¦¤È¡£¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È»³¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¡£74¡¦60ÅÀ¤È¤¤¤¦¥¹¥³¥¢¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÇÍ£°ì¤ÎGP¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢·Þ¤¨¤¿12·î¾å½Ü¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡£SP¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼ºÂ®¤·¤Æ5°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¤ÎÁª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¸åÂà¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢²ù¤·ÎÞ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é10ÆüÍ¾¤ê¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¦º£Âç²ñ¤Ï¡Ö°ì¿´ÉÔÍð¡×¡Ö¼«Ê¬¤ËÁ´½¸Ãæ¡×¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥¥¹¡õ¥¯¥é¥¤¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¡¢Áª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤¬·è°Õ¤ò½ñ¤¹þ¤à¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë¤â»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ö¥Ý¥ó¤È¸ÀÍÕ¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀéÍÕ¤Ï¡Ö±«¹ß¤Ã¤ÆÃÏ¸Ç¤Þ¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¡Ö±«¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼º°Õ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡£¡Öº£¸å¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ä·ë²Ì¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤ÆÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤ò·ó¤Í¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÁ´ÆüËÜ¡£ÂåÉ½Áè¤¤¤ÏºäËÜ¡¢Ãæ°æ¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3ÏÈÌÜ¤ÏÂçº®Àï¡£ÀéÍÕ¤ÏSP¤Ç¹¥È¯¿Ê¤·¡¢21Æü¤Ë¾¡Éé¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ø¤ÈÎ×¤à¡£¡Ö¤Þ¤À¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤É¤¦¤«¤Ï½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î7ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤¿¤¤¡×¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¡¢Ì´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£
¡¡¢¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¡¡³Æ3ÏÈ¤ÎÃË½÷¤Ïº£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬¼«Æ°Åª¤ËÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢»Ä¤ë2¿Í¤ÏÁí¹çÅª¤ËÁª½Ð¡£2¡¢3¿ÍÌÜ¤ÏÁ´ÆüËÜ¤Î2¡¢3°Ì¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÆüËÜÀª¾å°Ì2¿Í¡¢º£µ¨¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¾å°Ì3¿Í¤«¤é2¿ÍÌÜ¤ò·è¤á¡¢¾åµ´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤ÆÁª¹Í¤«¤éÏ³¤ì¤¿Áª¼ê¤ÈÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¾å°Ì3¿Í¤Ê¤É¤«¤é3¿ÍÌÜ¤òÁª¤Ö¡£2ÏÈ¤Î¥Ú¥¢¤ÏÁ´ÆüËÜ1¡¢2°Ì¤È¡¢Á´ÆüËÜ½ªÎ»»þ¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ¹âÆÀÅÀ¤Ê¤É¤ò´ð¤ËÁª¹Í¡£ÃÄÂÎ¤Î¤ß¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ï¥Ú¥¢¤ÈÆ±¤¸´ð½à¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£